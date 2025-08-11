Çocuk Türk Bayraklarını Düzeltti

Çankırı'da bir çocuk, rüzgarda ters dönen Türk bayraklarını tek tek düzeltti. O anlar ise vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Çankırı'da, Abdülhalik Renda Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Bulvarı'na asılan Türk bayraklarının rüzgarın etkisiyle ters döndüğünü gören bir çocuk kayıtsız kalmadı. Çocuk ipe dolanan bayrakları tek tek eliyle düzeltti. Küçük çocuğun bayrak hassasiyetini gören vatandaşlar ise o anları cep telefonuyla görüntüledi. - ÇANKIRI