Çocuk Türk Bayraklarını Düzeltti
Çankırı'da, Abdülhalik Renda Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Bulvarı'na asılan Türk bayraklarının rüzgarın etkisiyle ters döndüğünü gören bir çocuk kayıtsız kalmadı. Çocuk ipe dolanan bayrakları tek tek eliyle düzeltti. Küçük çocuğun bayrak hassasiyetini gören vatandaşlar ise o anları cep telefonuyla görüntüledi. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
