Çobanın yavru boz ayı ile diyalogu gülümsetti Yerel Haberler Çobanın yavru boz ayı ile diyalogu gülümsetti Hakkari'nin Derecik ilçesinde çobanlık yapan Bülent Duyan isimli vatandaş, dağda karşılaştığı yavru boz ayı ile diyalogu izleyenleri güldürdü. Çobanın yavru boz ayı ile diyalogu gülümsetti HAKKARİ - Hakkari'nin Derecik ilçesinde çobanlık yapan Bülent Duyan isimli vatandaş, dağda karşılaştığı yavru boz ayı ile diyalogu izleyenleri güldürdü. Derecik ilçesine bağlı Mordağ köyünde çobanlık yapan Bülent Duyan isimli vatandaş, dağda hayvanlarını otlatırken kendisine doğru yaklaşan yavru ayıyı fark etti. Duyan yavru boz ayıyı cep telefonuyla çekmeye başladı. Hızlı bir şekilde ilerleyen yavru ayı karşısında Duyan'ı görünce yavaşladı. Ayıya Kürtçe,"Nereye gidiyorsun, yolunu mu şaşırdın. Kaçma buraya gel" diye seslenen Duyan'ın yavru ayı ile bu diyalogu izleyenleri güldürdü. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Hakkari Derecik Yerel Haberler

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