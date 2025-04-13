Çoban Sıkıntısına Çözüm: Yabancı Uyruklu Çobanlar İçin Yeni Yasa

Ağrı İli Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Nuri Samancı, Doğu illeri ve hayvancılık sektörün yıllardır kanayan yarası olan çoban sıkıntısına yönelik önemli bir gelişmeyi kamuoyuyla paylaştı.

Samancı, Ağrı İl Göç İdaresi Müdürü İhsan Şeker'i ziyaret ederek yürürlüğe giren yeni yasa hakkında istişarelerde bulundu. Başkan Samancı, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, uzun süredir merkez birlik ve Genel Başkan Nihat Çelik'in girişimleriyle yürütülen çalışmaların meyvesini verdiğini söyledi. Tarım ve Orman Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı'nın ortak çalışmaları sonucu yabancı uyruklu çobanlar için yasal düzenleme tamamlandı.

Yeni uygulamaya göre, yabancı uyruklu - özellikle Afganistan kökenli - çobanlara kimlik verilecek ve çalıştıkları işletmeler üzerinden sigorta işlemleri gerçekleştirilecek. Bu sayede çobanlar, kendi ülkelerine rahatlıkla gidip gelebilecek, evli olanlar eş ve çocuklarını Türkiye'ye getirebilecek.

Başvuru Süreci ve Şartlar

Çoban istihdam etmek isteyen yetiştiriciler, çalıştıracakları kişiyle birlikte İl Göç İdaresi'ne başvurarak hayvancılık işletme belgesi, kayıtlı hayvan listesi ve kimlik fotokopisi ile dilekçe sunacaklar. Yapılacak güvenlik soruşturması ve saha tespiti sonrasında işlemler adım adım ilerleyecek. Çobanlara pasaport, çalışma izni ve SGK kaydı yapılacak. Ayrıca çobanların asgari ücretleri devlet tarafından karşılanacak. Ancak çobanların yalnızca hayvancılık sektöründe çalışmaları şart koşuluyor. Farklı işlerde çalıştığı tespit edilenler sınır dışı edilip bir daha Türkiye'ye alınmayacak.

Başkan Samancı, yapılan düzenlemenin sektöre can suyu olacağını vurgulayarak, "Yıllardır süren çoban sorununa çözüm getiren bu yasa bizi ziyadesiyle mutlu etmiştir. Başta bakanlıklarımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyor, devletimize şükranlarımızı sunuyorum" dedi. - ERZURUM