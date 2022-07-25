CMDP 2022 yılı çerçevesinde Sivas'ta yeni proje desteklenecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yerelde Kalkınma Ajansları vasıtasıyla yürütülen 2022 Yılı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP) proje değerlendirme sonuçları açıklandı.

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Sivas Yatırım Destek Ofisi tarafından paydaşlarla sürdürülen proje geliştirme süreci sonucunda Sivas ili için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na sunulan üç projeden ikisi onaylanarak toplamda 34 milyon TL hibe desteğine hak kazandı. Projeler vasıtasıyla toplamda yaklaşık 53 milyon TL tutarından yatırımın hayata geçirilmesi beklenmektedir. Sivas Kale Projesi II. Etap yapım işi çerçevesinde Sivas il merkezinde tarihi Gök Medrese'nin eteğinde gelenekle ve geleceğin buluşması adına tarihi bir mahallenin özgün dokusu ile canlandırılarak turizme kazandırılması hedefleniyor. Optik İnce Film Tasarım ve Kaplama Merkezi Projesi ile Sivas'ta yüksek teknolojili ve katma değerli üretimin desteklenmesi ve savunma sanayisi için önemli bir altyapı oluşturulması amaçlanıyor. Desteklenmeye hak kazanan projeler için gerekli düzenlemelerin yapılmasının ardından sözleşmeler imzalanarak proje uygulama dönemi başlayacak.

ORAN'dan yapılan açıklamada; "Proje hazırlık döneminde programa ilgi göstererek bölgenin proje hazırlama ekosistemine katkıda bulunan paydaşlara, bölge için projelere destek kararı alan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü'ne teşekkür ederiz" denildi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel