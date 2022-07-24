Cizre polisi esnafa KADES uygulamasını anlattı Şırnak'ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, esnafa Kadın Acil Destek (KADES) uygulamasını tanıttı. Şırnak'ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, esnafa Kadın Acil Destek ( Kades ) uygulamasını tanıttı. Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, kadına karşı şiddetle mücadele çerçevesinde esnafı bilgilendirip, Kadın Acil Destek ( Kades ) uygulamasını tanıttı. Orhan Doğan Caddesi ve Sanayi Caddesi üzerinde faaliyet gösteren esnafı dolaşarak 'kadına karşı şiddet nedir, şiddetin türleri nelerdir, şiddet mağduru kişi nasıl bir yol izlemeli' şeklindeki başlıkları anlattı. KADES uygulaması hakkında bilgilendirmeler yapan ekipler, kadınların kişisel telefonlarına KADES uygulamasını indirip, uygulamanın kullanımı hakkında bilgilendirmede bulundu. - ŞIRNAK İhlas Haber Ajansı / Yerel Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Cizre KADES Yerel Haberler

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