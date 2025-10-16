Cizre Müftülüğü, Gazze'ye yardım göndermek için hayır çarşısı kurdu

Şırnak'ın Cizre İlçe Müftülüğü, 'Cizre Filistin için el ele' yardım çarşısı düzenledi. 3 gün boyunca düzenlenecek hayır çarşısının geliri, İsrail'lin bombaları altında evsiz kalan Gazzelilere ulaştırılacak.

Sanat Sokağında kurulan stantlarda, İsrail saldırılar neticesinde oluşan ağır tahribat ve mağduriyetleri giderme adına başlatılan yardım çalışmaları çerçevesinde, Cizre Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Cizre Şubesi 'Cizre Filistin el ele' yardım kampanyası düzenledi. Gelirinin Gazze'ye gönderileceği hayır çarşısında, müftülüğe bağlı Kur'an kursu hocaları, öğrencileri ve Cizreli kadınların hazırladığı yöresel yemek, tatlı ve el işleri satışa sunuldu.

Açılışta konuşan Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, "Bizim Müslümanlar olarak kardeşlerimize yardım etmemiz lazım. Çünkü orada maalesef insanlar en zorunlu temel insani ihtiyaçlardan eksikler. Suya, gıdaya erişemiyorlar. Barınma noktasında ciddi problemleri var. Gazze tamamen bir harabeye dönmüş oldu. Bunu tüm dünyanın önünde yapmış oldular. Öncelikler her Müslümanın en temel görevi bir haksızlık olduğundan elimizden geliyorsa düzeltmemiz lazım, elimizle düzeltemiyorsak kalben bile buğzetmek büyük bir adım. Orada yaşanan vahşetin bir parçası olmayacağız. Bugün oradaki kardeşlerimize ufak bir katkı olsun diye müftü hocamız bu çarşıyı düzenledi. Hepinizin emeğine sağlık" dedi.

Cizre Müftüsü Süleyman Baran da "Bugün Cizre gene kendine yakışanı yaptı. Allah razı olsun İnşallah onlardan. Bugün Filistin yararına, Gazze yararına hayır çarşısı kurduk. Burada tümüyle halkımızın göstermiş olduğu teveccüh ile biz bunu yapıyoruz. Burada gelen yemekleri İnşallah gelen misafirleri ikram etmek usulüyle onlarda kumbaramızda bir katkı sunarak elde edilecek gelirle İnşallah biz Gazzeli kardeşlerimize göndereceğiz. Türkiye diyanet vakfı olarak bu organizasyon yapıyoruz. Toplayacağımız bütün yardımları Türkiye diyanet Vakıfımıza göndereceğiz oralarda AFAD üzerinden Filistinli kardeşlerimize Gazzeli kardeşlerimize İnşallah bunu göndereceklerdir. Bu ateşkesin sağlanmasından sonra tabii biz İsrail terörüne Yahudilere güvenmiyoruz ama şimdi refah kapısından AFAD üzerinden tırlar yardım ulaştırmaya başladı. Bir şehit olan bu kardeşlerimizi geri getiremeyiz ama biz onların yanında olduğumuzu, geride bıraktıklarına bir yardım olsun diye böyle bir etkinlik yaptık. Halkımızın Filistin Kudüs davası etrafında toplanmaları bir araya gelmeleri, çocuklarımıza o birinci sağlama adına bu tür programlar yapıyoruz. Rabbim bizleri Kudüs için savaşan mücahitlerden ve orada bu hizmeti yapan kassan tugaylarından, Müslüman kardeşlerimizin yanında olmayı nasip ve onlarla haşır eylesin. Burada Selahattin Eyyubi'nin torunları olarak atalarımıza yakışan bir şekilde Gazzeli kardeşlerimizin yanındayız ve zafer inananların olacaktır inşallah. programımız 3 gün sürecek burada ev malzemeleri tatlısından tut dolmasına kadar içli köfte ve gözlemesine kadar hatta market eşyaları da satılıyor. Bu çarşımızdan ne gelir gelirse tümüyle hepsini Gazze'ye göndereceğiz inşallah" diye konuştu. - ŞIRNAK