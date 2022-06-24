Cizre'de Kadına ve Çocuğa Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Toplantısı - Haberler

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Cizre'de Kadına ve Çocuğa Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Toplantısı

AA - Abidin Yel - Yerel
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Cizre'de Kadına ve Çocuğa Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Toplantısı

Cizre Kaymakam Mehmet Tunç başkanlığında Kadına ve Çocuğa Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

Cizre Kaymakam Mehmet Tunç başkanlığında Kadına ve Çocuğa Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

Cizre'de Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü Çocuk Koruma İlçe Koordinasyon ile Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Kurulu ve ilgili birim amirlerinin katıldığı izleme ve değerlendirme ilçe kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele alanında çalışan tüm kurumların 2021 yılı verileri değerlendirilerek mevcut durum ile ilgili değerlendirmeler yapıldı, 2022 yılı için önlemler alındı.

AA / Abidin Yel - Yerel

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