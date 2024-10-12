Cizre'de Lokanta İşletmecisinden Örnek Davranış

Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir lokanta işletmecisi Nadir Kaydı, maddi durumu iyi olmayanlara "Açsanız çekinmeyin" diyerek kapılarını açtı.

Cizre'de bir lokantanın camına asılı "Açsanız ve paranız yoksa çekinmeden söyleyin. Yolunuz düşer öder ya da bir dua ile insanlık ölmemiş dersiniz" yazısı ilgi topladı. Cizre ilçesinde lokanta işleten Nadir Kaydı, karnı aç olup parası olmayanlardan ücret talep etmiyor. Bu durumu lokantanın camına astığı yazı ile duyuran Kaydı, başlattığı örnek uygulama ile büyük takdir topluyor.

15 yıldır yemek sektöründe iş yaptığını ifade eden Nadir Kaydı, "Birçok vatandaş durumu olmadığı için bazen söylemeye dahi çekiniyorlardı. Yıllardan beridir ihtiyaç sahiplerinden yemek ücreti talep etmiyordum. Bu yazıyı yazarak daha çok kişinin bilmesini istedim. Her şeyin para olmadığını göstermek istedik. Dua etmeniz dahi bizim için yeterlidir. Memleketimizin misafirperverliği zaten biliniyor. Memleketimizin misafirperverliğini daha iyi ön plana çıkarmak istedik. Duanın paradan daha kıymetli olduğunu biliyoruz. Kiminin duası kiminin parası diyoruz. Bu uygulamayı yaptığım için çok mutluyum" şeklinde konuştu. - ŞIRNAK