Son dakika haber! Cizre'de kadın polisler kadın esnafa 'KADES'i tanıttı - Haberler

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Son dakika haber! Cizre'de kadın polisler kadın esnafa 'KADES'i tanıttı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika haber! Cizre'de kadın polisler kadın esnafa 'KADES'i tanıttı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Şırnak'ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinde görevli kadın polisler, kadın esnafa "KADES" uygulamasını tanıttı.

Şırnak'ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinde görevli kadın polisler, kadın esnafa "KADES" uygulamasını tanıttı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinde görevli kadın polis memurları, kadın esnafa KADES hakkında bilgi verdi. Kadın polisler tarafından "KADES" uygulamasının cep telefonlarına indirilmesi, kurulması ve acil durumlarda nasıl kullanılması gerektiği anlatıldı.

Aile içi ve kadına yönelik şiddet mağduru kadınlar, acil durumlarda KADES uygulaması üzerinden cihaz konum bilgisini açarak, akıllı telefon üzerinden tek bir tuşla en hızlı şekilde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşabiliyor. - ŞIRNAK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel, Güncel, Haberler

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