Cizre'de Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ve Gazze şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılındı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ve Gazze şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılındı, basın açıklaması yapıldı.

Cizre'de bir araya gelen sivil toplum kuruluşları, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da şehit edilmesi dolayısıyla ve Gazze'de şehit olan 40 bine yakın Müslüman için gıyabi cenaze namazı kıldı.

İsmail Haniye'nin şehadeti münasebetiyle bugün ikindi namazından sonra Cizre Huzur Camii önünde toplanan Cizre halkı, şehit Haniye için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Gıyabi cenaze namazını Cizre Müftüsü Süleyman Baran kıldı. Cenaze namazı sonrası grup adına basın açıklamasını okuyan Abdullah Kurami, "Onlar mücadele ruhunu diri tutan, davalarını direnişe dönüştüren, nesillere çağlara güzel bir çağrı ve örneklik bırakan önderlerdir. Tüm Filistin halkının başı sağ olsun, tüm Müslümanların başı sağ olsun, yeryüzünün tüm vicdanlı insanları İsrail terör örgütünün alçaklığına, korkaklığına, azgınlığına tanık olsun. Kundaklara dolan kanların, torbalarda taşınan cesetlerin, paramparça edilmiş bedenlerin, dökülen masum kanlarının hesabı sorulmayacaksa tüm insanlığa veyl olsun. Katil İsrail'in alçakça saldırılılarına, korkakça suikastlarına, hadsiz tehditlerine arka çıkan, bölgemizi kan gölüne çevirmeye ahdetmiş 'arz-ı mev'ud' zırvalıklarına para saçanlar, lobilerine yardım yataklık eden, meclisinden Gazze kasabı aşağılık katil Netanyahu'yu alkışlayan katil ABD Orta Doğu'dan defolup gitmedikçe, ne Orta Doğu ne ülkemiz ne de dünya güvende olmayacak" dedi.

Program yapılan dua ile son buldu. - ŞIRNAK