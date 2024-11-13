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Cizre'de Hükümlülere Kıyafet ve Gıda Yardımı

Cizre'de Hükümlülere Kıyafet ve Gıda Yardımı
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, ihtiyaç sahibi 13 hükümlü ve ailesine kıyafet, oyuncak ve gıda yardımı gerçekleştirdi. Müdür Sedat Tayfan, bu yardımların türevinden durumu kötü olan ailelere destek olma amacı taşıdıklarını ifade etti.

Şırnak'ın Cizre İlçe Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahibi 13 hükümlü ve ailesine kıyafet ile gıda yardımı yapıldı.

Cizre Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne tabi olan ihtiyaç sahibi hükümlü ve ailelerine kıyafet, oyuncak ile gıda yardımı yapıldı. Ayrıca nakdi yardımlar içinde yazışmaların yapıldığı öğrenildi. Ekonomik durumları iyi olmadığı için ailelerine bakamayan hükümlü ve ailelerine destek olma kararı aldıklarını ifade eden Denetimli Serbestlik Müdürü Sedat Tayfan, "Bugün de maddi durumu iyi olmayan bu arkadaşlarımızın yakınlarını sevindirmek için kıyafet, oyuncak ve gıda yardımında bulunduk. Hükümlü insanlarımızın ailelerinin yüzündeki gülümseme bizim için en büyük hediyedir" dedi.

Tayfan, bunun yanında da bu insanları tekrar topluma kazandırmak için çeşitli kurslarda eğiterek meslek sahibi yapma gayreti içinde olduklarını sözlerine ekledi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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