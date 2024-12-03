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Cizre'de Engelsiz Camiler Projesi Düzenlendi

Cizre'de Engelsiz Camiler Projesi Düzenlendi
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Şırnak'ın Cizre İlçe Müftülüğü, engelli vatandaşların ibadet hayatını kolaylaştırmak amacıyla 'Engelsiz Camiler Projesi' kapsamında düzenlenen programda, engellilere yönelik çalışmaları tanıttı.

Şırnak'ın Cizre İlçe Müftülüğü, engelli vatandaşların ibadet hayatını kolaylaştırmak amacıyla Engelsiz Camiler Projesi çerçevesinde program düzenledi.

"Engelsiz Camiler Projesi" kapsamında düzenlenen "Cami-Engelli Buluşması"nda, engelli vatandaşlar ve ilçe müftüsü bir araya geldi. Engellilerin cami hizmetlerinden daha etkin bir şekilde faydalanabilmeleri için yapılan program, her ay farklı camilerde yapılarak engelli vatandaşların ibadet hayatları kolaylaştırılacak.

İlçe Müftüsü Süleyman Baran, Dünya Engelliler Günü münasebetiyle engellilere yönelik program düzenlediklerini, programı her ay farklı bir camide yapmayı düşündüklerini söyledi. Baran, "Bu programları icra ederken engelli kardeşlerimizle beraber olduğumuzu, dinimizin engellilere değer verdiğini Peygamber Efendimizin hayatından örnekler vererek hasbihal etmeye çalıştık. Şuan Cizre'de bulunan camilerimizde seferberlik başlattık. Engelsiz Camiler projesi ile camilerimizi engelsiz hale getirmeye çalışacağız. Bazı camilerimize engelliler için asansör dahi düzeltmeler yapacağız inşallah. Şu an inşaatları devam eden tüm camilerde de engelliler için düzenlemeler yaparak camilerimizi düzenleyeceğiz. İlçe müftülüğümüz ve kaymakamlığımızın koordinesinde görevli erkek ve bayan hocalarımızın riyasetinde engellilerimizin sorunlarını rahat şekilde ilgili kurumlara ileterek bu sorunu en kısa zamanda yapabileceğimiz şekilde düzeltme konusunda yardımcı olmaya çalışacağız" ifadelerine yer verdi.

Program, dua ile son buldu. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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