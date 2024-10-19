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Cizre'de Engelli Bireylerin Camilerdeki Hakları Ele Alındı

Cizre'de Engelli Bireylerin Camilerdeki Hakları Ele Alındı
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Cizre İlçe Müftüsü Süleyman Baran, engelli vatandaşlarla bir araya gelerek cami ve müştemilatlarının kullanımı hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Toplantıya çeşitli derneklerin başkanları katıldı.

Şırnak'ın Cizre İlçe Müftüsü Süleyman Baran, engelli vatandaşlarla bir araya gelip, ilçedeki cami ve cami müştemilatlarını kullanabilmeleri için bilgi alışverişinde bulundu.

Cizre İlçe Müftüsü Süleyman Baran, Dağkapı Mahallesinde bulunan Hz. Nuh Yatılı Kız Öğrenci Yurdunda düzenlenen toplantıda engelli bireylerin sorun ve dileklerini dinledi, karşılıklı bilgi alışverişinde bulundu. Baran, "Cizre'deki cami ve cami müştemilatının engelli kardeşlerimizin de rahatlıkla kullanabilmeleri konusunu ele alıp fikir alışverişinde bulunduk" dedi.

Toplantıya Engelsiz Hayat Derneği Başkanı Kardeş Karaduman, Engelliler Koruma Derneği Başkanı Gülüzar Kaplan ve Cizre Otizm Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ramazan Kızılgül ile dernek üyeleri katıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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