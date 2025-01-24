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Cizre'de Dünya Kudüs Haftası İçin Basın Açıklaması Yapıldı

Cizre'de Dünya Kudüs Haftası İçin Basın Açıklaması Yapıldı
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde sivil toplum kuruluşları, Dünya Kudüs Haftası dolayısıyla Hz. Nuh Camii önünde bir araya gelerek basın açıklaması düzenledi. Grupla birlikte okunan açıklamada, Gazze'deki ateşkesin Kudüs'ün özgürlüğü için umut olduğu vurgulandı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir araya gelen sivil toplum kuruluşları, Dünya Kudüs Haftası dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

Dünya Kudüs Haftası dolayısıyla bir araya gelen STK'lar ve vatandaşlar, Cizre Hz. Nuh Camii önünde cuma namazı sonrası basın açıklaması düzenledi. Kur'an-ı Kerim tilavetinın ardından grup adına basın açıklamasını okuyan Abdullah Kurami, Gazze'deki ateşkesin Kudüs'ün özgürlüğünün müjdecisi olduğunu söyledi. Mescid-i Aksa'nın siyonist ittifaka karşı direnişin merkezi olması gerektiğini belirten Kurami, "Aksa Tufanı'yla deşifre olan siyonist emperyalist ittifaka karşı direnmenin merkezi Mescid-i Aksa'dır. Ümmet, Aksa etrafında birleşip, işgallere son verebilmek için çok yönlü programlar geliştirmelidir. Allah'ın izniyle Kudüs mutlaka kurtulacaktır, özgürleşecektir ve Gazze bunu müjdelemektedir" dedi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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