Cizre'de 800 Yetim Çocuğa Bayramlık Elbise ve Ayakkabı Hediye Edildi

Şırnak'ın Cizre ilçesinde müftülük tarafından "Yetim gülse Cizre güler" sloganıyla hayırseverlerin desteğiyle 800 yetim çocuğa bayramlık elbise ayakkabı hediye edildi.

Cizre Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın 2015 yılında geleneksel hale getirdiği proje ile 800 yetime bayramlık elbise ayakkabı hediye edildi. Hedeflerinin daha çok yetime ulaşmak olduğunu söyleyen Müftü Süleyman Baran, bu faaliyeti Cizreli hayırseverlerin katkılarıyla yaptıklarını ifade etti. Baran, "Bugün itibariyle Cizre'mizde 800'e yakın yetimimizi giydirdik. İki gün boyunca programımız devam edecek. Hedefimiz 1200 yetim çocuğumuza ulaşmaktır. Cizre genelinde "Yetim gülerse Cizre güler" etkinliğini 10 yıldır yapıyoruz. Amacımız yetimlerimize bir nebze de olsun bayram sevincini tattırmaktır, yetimlerimizin gönüllerine dokunmaktır. Halkımızın yardımları ile, camilerimizde topladığımız paralarla Türkiye Diyanet vakfı öncülüğünde anlaştığımız bir iş yerinde yetimlerimiz gönül rahatlığı ile gelip elbiselerini alıyorlar. Rabbim bize destekçi olan hayırsever iş adamlarımızdan, cami cemaatimizden ve bu işin öncüllüğünü yapan hocalarımızdan razı olsun" dedi.

Türkiye Diyanet Vakfı Cizre Şubesi gönüllüsü Aile ve Dini Rehberlik Vaizi Şeyma Toptik, "İyiliği yaymak amacıyla 10 senedir düzenlemiş olduğumuz yetim giydirme projemizi başlatmış bulunmaktayız. Aylarca yaptığımız çalışmaların sonucunda yetim giydirme programına başladık. Aynı zamanda yetim aile, kardeş aile projelerimle yetimlerimize ulaşmaya çalışıyoruz. Şu an 800 yetim çocuğumuz var, bu sayıyı 1200'e kadar çıkarmayı umuyoruz. Cizre halkının desteklerinden dolayı çok teşekkür ederiz. Allah hepsinden razı olsun" ifadelerini kullandı. - ŞIRNAK