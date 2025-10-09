Haberler

Cizre'de 4-6 Yaş Grubu Çocuklar İçin Cami Buluşması Düzenlendi

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, 4-6 yaş grubundaki Kur'an kursu öğrencileri Hz. Nuh Camisi'nde düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. Etkinlikte çocuklar, öğrendikleri ayetler, dualar ve ilahilerle yeteneklerini sergiledi.

Şırnak'ta Cizre İlçe Müftülüğü tarafından, 4-6 yaş Kur'an kurslarında eğitim gören çocuklar, Hz. Nuh Camisinde düzenlenen programla çocuklar camide buluştu.

İlçe Müftüsü Süleyman Baran ve çocukların ailelerinin katılımıyla gerçekleşen cami-çocuk buluşması programında, 4-6 yaş Kur'an kurslarında eğitim alan öğrenciler, camide bir araya geldi. Programda Kur'an kurslarında Kur'an-ı Kerim okumasını öğrenen çocuklar için bir dizi etkinlik düzenlendi. Çocuklar, kursta öğrendikleri ayet, dua, ilahi ve çeşitli dallarda yeteneklerini sergiledi.

Program hakkında bilgi veren ilçe Müftüsü Süleyman Baran, "Ailelerimiz çocuklarını camiye getirdiler hocalarımızın desteği ve yardımlarıyla bugün programımızı icra ediyoruz. 30'a yakın Kur'an kursumuz ve 400'e yakın öğrencimiz ile etkinliğimizi gerçekleştireceğiz. Amacımız çocuklarımızı cami ile buluşturmak, camiyi tanıtmak, caminin mihrabını, minberini, caminin içini tanıtmak ve çocuklarımıza camiyi sevdirme bilincini aşılamaktır. Halkımızın Kur'an kurslarına olan teveccühlerinden kaynaklı bir mutluluğumuz da var. Hakkımız bu teveccühü gösterdikçe Kur'an kurslarımızın sayısını artıracağız inşallah" dedi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
