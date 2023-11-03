Çizdiği resimleri sattı, depremde kaybettiği ablası ve eniştesi anısına kütüphane açtı

Yaptığı tabloların geliriyle 6 Şubat depreminde kaybettiği öğretmen ablası ve öğretmen eniştesinin anısına Mahallesindeki okula kütüphane yaptırdı

Ortaokul mezunu Yıldıray Yıldırım, eserleriyle ünlü ressamlara taş çıkarttırıyor

TRABZON - Trabzonlu ressam Yıldıray Yıldırım, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremde Osmaniye yıkılan binanın altında kalarak hayatını kaybeden öğretmen ablası Aynur Yıldırım Barık ve eniştesi Doğan Barık anısına yağlı boya tablolarından elde ettiği gelirle Trabzon'un Arsin ilçesindeki mahallesindeki okula kütüphane yaptırdı.

Cami nakkaşıyla başladığı mesleğini tarihi yağlı boya tabloları yaparak sürdüren ortaokul mezunu 44 yaşındaki Yıldıray Yıldırım, eserleriyle ünlü ressamlara taş çıkartıyor. Uzun yıllardır özellikle Trabzon'un tarihini anlatan resimler çizen Yıldırım, Trabzon Valiliği'nin hizmet verdiği tarihi binanın dış cephesi, koridorları, makam odası ve bekleme salonundaki bölümlere şehrin geçmiş yıllara ait fotoğraflarını resmetti. Şehrin belirli noktalarına çizdiği resimlerle tarihi anlatmaya özen gösteren Yıldırım, fırça ve kalemle çizdiği resimleri satarak depremde kaybettiği ablası ve eniştesi için kütüphane oluşturdu. 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremde Osmaniye'de yaşayan baş öğretmen ablası Aynur Yıldırım Barık ve öğretmen eniştesi Doğan Barık'ı kaybeden Yıldıray Yıldırım onların anısı için kütüphane oluşturdu. Arsin ilçesinde bulunan Cumhuriyet İlkokulu ve Ortaokulu'na sattığı resimlerden gelen gelirler ile kütüphane oluşturan Yıldırım, şimdilerde ise başka bir okulda kütüphane oluşturmak için kolları sıvadı. Ülkenin değişik illerinden gelen kitapların öğrenciler ile buluşturduğu kütüphaneye ise 6 Şubat Osmaniye Deprem Şehitleri Baş Öğretmen Aynur Yıldırım Barık, Doğan Barık Kütüphanesi" adı verildi.

İkisi de öğretmendi

Osmaniye'deki depremde hayatını kaybeden ablası ve eniştesinin öğretmen olduğunu belirten Yıldırım, "Trabzon'un tarihi ve duvar çizimleri yapıyorum. Mesleğime 1993 yılında başladım. İlk olarak cami nakkaşları cami tavanlarını yaparak başladım. Tahsil durumun lise terk bu meslekte kendi kendimi geliştirdim. Daha sonra Bakanlık projeleri, Trabzon'un tarihi çizimlerini yaptık. Onların gelirleriyle beraber kütüphaneler oluşturuyoruz ve hala devam ediyoruz. 6 Şubat depreminde kaybettiğim ablam ve eniştem için Arsin Cumhuriyet İlköğretim okuluna bir kütüphane yaptık. Şimdi Gölçayır İlköğretim okuluna bir kütüphane yapıyoruz dolayısıyla gelen gelirleri oralara açıkçası yarınlara aktarıyoruz. Kahramanmaraş merkezli Osmaniye'de meydana gelen depremdi maalesef ablam ve eniştem vefat ettiler. İkisi de öğretmendi. Dedik ki hem isimleri yaşasın hem eğitimleri bir yandan devam etsin. Ganita çizimlerinden elde ettiğimiz gelirleri oraya harcadık. O bizde alışkanlık haline geldi. Bu çizimleri ortaya çıkardık, sağ olsun kurum ve kuruluşlar bize destek vermeye devam ediyorlar Valilik, Belediyeler" dedi.

Başarının sırrı tarihi bilmektir

Yaptığı tablolardaki başarıyı tarihi bilmekten geçtiğini kaydeden Yıldırım, "Başarının sırrı açıkçası tarihi bilmektir, dokuyu bilmektir, yaşadığımız kenti bilmektir. Yaptığımız çizimin hikayesini bildiğimiz zaman da daha çok sahipleniriz. Çünkü biz bunu çizdiğimiz zaman sadece çizgisel bazda değil, o zaman hangi boyayı, hangi malzemeyi kullanmışlar insanların giyiniş, duruş tarzını hepsini araştırarak yapıyoruz. Hocalarımızdan öğrendiklerimiz oluyor tabi ki, onlar bizden üstündür. Biz sadece elimizden geldiği kadarıyla bir şeyler yapabilmektir. Tabi ki eğitimini almak isterdik. Kendi kendimizi geliştiriyoruz sağ olsun hocalarımız da bize destek sağlıyor. Çoğu insanlar neresi olduğunu bilmiyor merak etmiyor. Çoğuna tarihi, şehri anlatıyoruz. Sağ olsun Valilerimiz destek verdiği zaman gelen misafirlere kenti anlatıyorlar şehrin belli noktalarına koyuyoruz insanların hoşuna gidiyor. Tabi ki devamı destekle olur" diye konuştu.

"Ablamın Osmaniye'de görev yaptığı okulun ismi de Cumhuriyet İlköğretim okuluydu"

Hayatını kaybeden baş öğretmen ablasının Osmaniye'de görev yaptığı okulun isminin de Cumhuriyet İlköğretim Okulu olduğunu kaydeden Yıldırım, "Burası çizimlerin geliriyle yaptırdığımız Arsin Cumhuriyet İlköğretim Okulunun Kütüphanesi. Rahmetli ablam ve eniştemin manevi öğrencileri çünkü onların adına olan bir kütüphane onların öğrencileri. Dolayısıyla bu çocuklar buradan faydalanıyorlar bizim amacımız bu yönde. Burası aynı zamanda benim köyüm köyümün okulu. Ablamın Osmaniye'deki okulun da ismi Cumhuriyet İlköğretim Okulu idi buradaki de Cumhuriyet İlkokulu bir ismi burada yaşasın. Kendi doğduğu yerde bir kütüphanesi olsun istedik. Gölçayır İlköğretim Okulu'na bu formasyonda bir kütüphane daha yaptıracağız destek geldikçe diğer okullara yayılacak" dedi.

Okul öğrencileri de kütüphanelerinin çok güzel olduğunu belirterek çok memnun olduklarını söylediler.