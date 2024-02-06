Denizli'nin Çivril ilçesinde deprem şehitleri için program düzenlendi

Denizli'nin Çivril ilçesinde müftülük tarafından depremin yıldönümünde program düzenlendi. Sabah namazından sonra düzenlenen programda deprem şehitleri için dua edildi.

Çivril'de 6 Şubat'ta meydana gelen ve bir çok ilde yıkıma yol açan deprem felaketinin yıldönümünde şehitler unutulmadı. Haydan Mahallesi Yeni camiinde müftülük tarafından sabah namazı programı düzenlendi. İlçe Müftüsü Muhammed Çörekçi tarafından kıldırılan namazın ardından depremde hayatını kaybedenler için dua edildi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program kılınan sabah namazının ardından yapılan dua ile sona erdi.

Şehitler için düzenlenen programa Çivril kaymakamı Hasan Akbulut, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Ali Çolak, Emniyet Müdürü Asım Kayacı, mahalle muhtarı Ercan Aydın, çok sayıda vatandaş ve mahalle sakini katıldı.

Program sonrası cemaat ve vatandaşlarla bir süre sohbet eden Kaymakam Hasan Akbulut ve protokol üyeleri, programa katılanların kandilini kutladı. - DENİZLİ