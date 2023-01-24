Çıraklık ve staj dönemlerinin sigorta başlangıcı olarak sayılmasını istiyorlar

Bilecik ve ilçelerde farklı alanlarda çalışan işçiler, çıraklık ve staj dönemlerinin sigorta başlangıcı olarak sayılmasını istediklerini belirttiler.

Bilecik Staj ve Çıraklık Mağdurları Bilecik Temsilcisi Sercan Erguvan, ülke genelinde yaklaşık 2 milyona yakın çırak ve staj mağduru olduğunu belirtti. Çıraklık ve staj dönemlerinin sigorta başlangıcı olarak sayılmasını istediklerini anlatan Erguvan, "Bizler çocuk yaşta normal bir işçi gibi gerek okul döneminde gerekse yaz tatillerinde birçok işyerinde staj adı altında çalıştırıldık. Bu dönemde bizlere sağlık sigortası ve iş kazası adı altında sigorta yapıldı. Lakin prim olarak gün yatırılmadı ve bu yüzden SSK başlangıcı olarak sayılmadı. Bu haksızlığın bir an önce giderilmesi için Türkiye'nin dört bir yanındaki staj mağdurları olarak sesimizi duyurmaya çalışıyoruz" diye konuştu. - BİLECİK