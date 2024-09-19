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Çırahane Kültür Evi: Geçmişe Yolculuk

Çırahane Kültür Evi: Geçmişe Yolculuk
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Erzincan'da bulunan Çırahane Kültür Evi, tarihi objeleriyle ziyaretçilerine nostaljik bir deneyim sunuyor. Özellikle 70'li ve 80'li yıllara ait eşyaların sergilendiği mekan, genç neslin geçmişle bağ kurmasına yardımcı oluyor.

Erzincan'da bulunan Çırahane Kültür Evi'ne gelen vatandaşlar adeta geçmişe giderek nostalji yaşıyor.

Erzincan'da Vali Recep Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde bulunan Çırahane Kültür Evi tarihi objeleri, özellikle 1970'li, 1980'li yıllara ait o dönemde kullanılan ev eşyaları, iç dekorasyonu ile adeta küçük bir müze gibi gelenlere nostalji yaşatıyor. Orta yaş ve üzeri vatandaşlar Çırahane'ye geldiklerinde duygulanırken yeni nesil gençler hayretlerini gizleyemiyor. İçerisinde bulunan bölünmüş odalarında üniversite öğrencileri, aileler ve her yaştan gelen birçok vatandaş nostalji eşliğinde muhabbete doyuyor. Zaman zaman fasılların da yapıldığı kültür evinde amatör sanatçılar sıcak çaylarını yudumlarken eğlenmenin tadını çıkarıyor.

'Z kuşanın geçmişle bağlantı kurabileceği bir köprü gibi'

Amatör olarak müzikle ilgilenen ve Çırahane'de arkadaşlarıyla birlikte ud çalan Caner Taş, burada bulunan antika eşyaların enerji verdiğini söyledi. Z kuşanın geçmişle bağlantı kurabileceği bir köprü gibi bir mekan olduğunu belirten Taş, "Amatör olarak müzikle ilgileniyorum. Çırahane Kültür Evi 20 yılı aşkındır Erzincan halkına hizmet vermekte. Biz de müzisyen arkadaşlarımızla akşamları zaman buldukça toplanıyoruz elimizden geldiğince müzik icra etmeye çalışıyoruz. Mekanın antika niteliği kazanmış nesnelerle donatılmış olması bizim ruhumuza ayrı bir enerji katıyor. Buraya gelenler belleklerinde tozlanmış, silinmek üzere olan görüntülerle karşılaşıyorlar. Z kuşağı biraz daha sevdikleri farklı olan bir nesil ama onların da geçmişle bağlantısını kurabileceği bir köprü niteliğinde burası" dedi.

Hukuk Fakültesi öğrencisi Nur Pınar Tamtürk ise, Çırahane Kültür Evi'nin kendilerine ev hissi verdiğini söyleyerek, "Erzincan'a geçen sene geldim. Bu mekana benim ikinci gelişim. Burası bize ev hissi veriyor. Mekanda ki tüm eşyalar antika ve birbirleriyle uyumlu bir şekilde dizayn edilmiş. Birçok odası var ve her oda farklı şekilde yapılmış. Işığından koltuğuna her şey farklı farklı dizayn edilmiş ve istediğimiz odayı tercih ederek her birinin hazzını alabiliyoruz" diye konuştu.

'Çırahane artık müze gibi'

Çırahane Kültür Evi işletmecisi Cengiz Urtekin, Çırahane'nin artık müze gibi bir hal aldığını belirterek, "Çırahane deyince tarihin yaşandığı mekan aklınıza gelsin. Çırahane, aynı zamanda bir zaman yolculuğu. İnsanların gelip eskileri gördükleri zaman, yeni nesil eskileri tanıyor. Çırahanede bölüm bölüm odalar yaptık. Odalarda fasıllar oluyor, sohbetler oluyor. Gelen arkadaşlar muhabbete geliyorlar. Zaten Çırahane ismini çıradan aldı. Eski dönemde insanlar köy evlerinde oturup çıranın etrafında muhabbet ederlermiş. Çırahane bir müze haline de gelmiş gibi. Gelip misafirlerimiz ziyaret ettiklerinde duygulanıyorlar, aynı zamanda da bir tarih yaşıyorlar" ifadelerini kullandı.

Nehir Urtekin ile Emirhan Urtekin isimli gençler ise kendilerinin burada dedelerinin kullandıkları eşyaların olduğunu ve buraya geldiklerinde eskileri yaşadıklarını söylediler. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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