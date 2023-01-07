Cip alamayınca Karadenizli zekasını konuşturdu

Ordu'nun Altınordu ilçesinde yaşayan bir doğa tutkunu, cip satın alacak imkanı olmayınca 1998 model otomobilini kendi çabalarıyla arazi aracına dönüştürdü.

Altınordu ilçesinde yaşayan 35 yaşındaki Bayram Hıdır, yaklaşık 3 sene önce bir galeriden 98 model Tofaş Kartal otomobil satın aldı. Doğa tutkunu ve profesyonel avcı olan evli ve 2 çocuk babası Hıdır, yüksek kesimli ve zor arazilerde otomobili ile güçlük çekince aracında değişiklikler yapmaya karar verdi. Aracını yükselterek off-road lastikleri takan ve bazı değişiklikler yapan Hıdır, cip alacak gücü olmadığı için kendi otomobilinde bu uygulamaları yaptığını, uzaktan görenlerin cip zannederek, fotoğraf çektiklerini belirtiyor.

"Cip almaya durumum olmadığı için aracımı cip gibi kullanmaya başladım"

Otomobilini yaklaşık 2 yıldır arazi şartlarına uygun halde kullandığını söyleyen Bayram Hıdır, "Doğayı sevdiğim için yaylalara çok çıkıyorum. Aracın orijinal haliyle çok sıkıntılar yaşadım, aklıma da böyle bir uygulama geldi. İlk etapta aracı yükselttik ve lastiklerini değiştirdik. Sonrasında görsel şeyler ekledik, bu şekilde kullanıyorum. Bir cip almaya paramız yetmediği için bu aracı cip olarak kullanmaya çalışıyorum" dedi.

"Uzaktan görenler ünlü markaların cipi sanıyor, çıkamadığım yer olmuyor"

Otomobilin insanların dikkatini çektiğini kaydeden Hıdır, "Motoru şuan için orijinal, sonuçta arazi aracı değil otomobil ama altı çamura batmadığı sürece gücü dahilinde benim çıkamadığım yer olmuyor. Yolda da şuana kadar herhangi bir problem yaşamadım. Görenlerin tepkisi çok güzel, uzaktan yanına gelene kadar bunu ünlü markaların cipleri sanıyorlar. Yanına gelip Kartal yazısını gördüklerinde fark ediyorlar. Fotoğraflarını çekiyorlar" ifadelerine yer verdi.

"Ustalar pek fazla yanaşmayınca aracın çoğu uygulamasını kendim yaptım"

Otomobilin dönüşümünde çoğu uygulamayı kendisinin yaptığına dikkat çeken Bayram Hıdır, "İlk aldığımızda altını yükselttirmek istedim ama kimse yapmadı. Ustalar pek fazla yanaşmadı. Aracın çoğu uygulamasını kendim, aklım erdiğinde kendi imkanlarım ile yaptım. Piyasa yüksek olduğu için farklı alma şansım da yok, o nedenle benim her türlü işimi görüyor. Çok engebeli araziye zaten sokmuyorum, aracın geçeceği kadar yol olduğu sürece her türlü geçiyorum" şeklinde konuştu. - ORDU