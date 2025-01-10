Cinsel İstismardan 6 Yıl 9 Ay Hapis Cezası

(MUĞLA) - Muğla Menteşe'de iki kız çocuğuna cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen 65 yaşındaki sanığa, bir çocuk yönünden "cinsel taciz" ve diğer çocuk yönünden "cinsel istismar" suçlarından toplam 6 yıl 9 ay hapis cezası verildi, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedildi. Mağdur çocukların avukatı kararı istinafa taşıyacak.

Menteşe ilçesi Göktepe Mahallesi'nde, 16 Eylül 2024'te, ilkokul öğrencisi 6 ve 9 yaşlarındaki iki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla sanık Mehmet Ali Çakmak'ın yargılandığı davaya devam edildi.

İlk duruşmada yaptığı savunmada, akıl sağlığının bozuk olduğunu ve olayı hatırlamadığını iddia eden sanık, "Karakoldaki ifademde atılı suçlamayı kabul etmediğimi söylesem de neden öyle dediğimi hatırlamıyorum. Olayın nasıl olduğunu da hatırlamıyorum. Çocuklar parktaydı oraya vardığımda şuurum bozulduğu için ne yaptığımı hatırlamıyorum" savunmasını yapmıştı.

Mahkeme heyeti, tutuklu yargılanan sanığın ceza ehliyetinin olup olmadığı konusunda rapor aldırılmasını istemişti. Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporda, sanığın ceza ehliyetinin bulunduğu, akıl sağlığının yerinde olduğu tespiti yer aldı.

Davanın dün görülen dördüncü duruşmasında karar çıktı. Çakmak'a, bir çocuk yönünden "cinsel taciz" ve diğer çocuk yönünden "cinsel istismar" suçlarından toplam 6 yıl 9 ay hapis cezası verildi, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

"Biz sanığın bu çocuğa karşı da cinsel istismar suçunu işlediği kanaatindeyiz"

Mağdur çocuklardan birinin avukatı Alev Öztürk, kararı istinaf mahkemesine taşıyacaklarını söyledi. Öztürk, sanığın, işlediği suçtan kurtulmak ve ceza almamak için akıl sağlığının yerinde olmadığını iddia ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Adli Tıp Kurumu raporu ile sanığın işlediği suç eylemi bakımından ceza ehliyetini ortadan kaldıracak herhangi bir rahatsızlığın olmadığı tespit edildi. Mahkeme sanığı, iki çocuk için ayrı ayrı verdiği cezalarda toplam 6 yıl 9 ay hapis cezası ile cezalandırdı. Mahkeme, sanığın cezasını ikinci çocuk açısından, eylemine uyan suçun vasfını yanlış değerlendirdi ve sanığı, çocuğa karşı cinsel taciz suçu nedeniyle en alt sınırdan cezalandırdı. Ancak biz sanığın bu çocuğa karşı da cinsel istismar suçunu işlediği kanaatindeyiz. Biz bu nedenle kararın bu kısmını istinaf mahkemesine taşıyacağız. Ayrıca diğer çocuk açısından sanık hakkında çocuğun cinsel istismarı suçundan da alt sınırdan ceza verilmiş, sanığın yaşı, suçu kamuya açık alanda, küçük bir köyde çekinmeden işlemiş olması nedeniyle ve dosyadaki mevcut durum itibariyle, cezanın üst sınırdan verilmesi gerektiği gerekçesiyle kararı bu bakımdan da istinaf mahkemesine taşıyacağız."

"Mahkemenin sanık hakkında takdiri indirim uygulamaması, bizim açımızdan olumlu "

Mahkemelerin, kadına ve çocuğa yönelik şiddet ile mücadelede üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini belirten Öztürk, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Mahkemenin sanık hakkında takdiri indirim uygulamaması, bizim açımızdan olumlu olmakla birlikte mahkemelerin, dosyanın somut durumunu değerlendirmemesi, kadına ve çocuğa yönelik şiddet dava dosyalarında uluslararası sözleşmeler gereği en üst hadden cezalandırması gerektiği halde alt sınırdan ceza tayininde ısrar etmesi, kadına ve çocuğa yönelik şiddet vakalarının artışında ve failleri cesaretlendirme de çok önemli bir etken ve sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Mahkemelerden beklenen, bu dava dosyalarında hiçbir indirime gidilmeksizin sanığı en üst hadden cezalandırılarak kadına ve çocuğa yönelik şiddet ile mücadele de üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesidir."