Üye Girişi
Haberler
ABD tarihinin en büyük yangınında korkunç şüphe! Gözaltına alındı

ABD tarihinin en büyük yangınında korkunç şüphe! Gözaltına alındı
Açılışı Erdoğan yaptı! Turizm kentinde 2 saatlik yol 55 dakikaya indi

Açılışı Erdoğan yaptı! Turizm kentinde 2 saatlik yol 55 dakikaya indi
Komşuda ilk ölüm! Yeni salgın kapımıza kadar dayandı

Komşuda ilk ölüm! Yeni salgın kapımıza kadar dayandı
Tunus'tan geri gönderilen Türk patateslerinin akıbeti belli oldu

Tunus'tan geri gönderilen Türk patateslerinin akıbeti belli oldu

Cinsel İstismardan 6 Yıl 9 Ay Hapis Cezası

Cinsel İstismardan 6 Yıl 9 Ay Hapis Cezası
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Menteşe'de iki kız çocuğuna cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen 65 yaşındaki sanığa, bir çocuğa cinsel taciz ve diğerine cinsel istismar suçlarından toplam 6 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Avukatı kararı istinafa taşıyacak.

(MUĞLA) - Muğla Menteşe'de iki kız çocuğuna cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen 65 yaşındaki sanığa, bir çocuk yönünden "cinsel taciz" ve diğer çocuk yönünden "cinsel istismar" suçlarından toplam 6 yıl 9 ay hapis cezası verildi, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedildi. Mağdur çocukların avukatı kararı istinafa taşıyacak.

Menteşe ilçesi Göktepe Mahallesi'nde, 16 Eylül 2024'te, ilkokul öğrencisi 6 ve 9 yaşlarındaki iki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla sanık Mehmet Ali Çakmak'ın yargılandığı davaya devam edildi.

İlk duruşmada yaptığı savunmada, akıl sağlığının bozuk olduğunu ve olayı hatırlamadığını iddia eden sanık, "Karakoldaki ifademde atılı suçlamayı kabul etmediğimi söylesem de neden öyle dediğimi hatırlamıyorum. Olayın nasıl olduğunu da hatırlamıyorum. Çocuklar parktaydı oraya vardığımda şuurum bozulduğu için ne yaptığımı hatırlamıyorum" savunmasını yapmıştı.

Mahkeme heyeti, tutuklu yargılanan sanığın ceza ehliyetinin olup olmadığı konusunda rapor aldırılmasını istemişti. Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporda, sanığın ceza ehliyetinin bulunduğu, akıl sağlığının yerinde olduğu tespiti yer aldı.

Davanın dün görülen dördüncü duruşmasında karar çıktı. Çakmak'a, bir çocuk yönünden "cinsel taciz" ve diğer çocuk yönünden "cinsel istismar" suçlarından toplam 6 yıl 9 ay hapis cezası verildi, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

"Biz sanığın bu çocuğa karşı da cinsel istismar suçunu işlediği kanaatindeyiz"

Mağdur çocuklardan birinin avukatı Alev Öztürk, kararı istinaf mahkemesine taşıyacaklarını söyledi. Öztürk, sanığın, işlediği suçtan kurtulmak ve ceza almamak için akıl sağlığının yerinde olmadığını iddia ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Adli Tıp Kurumu raporu ile sanığın işlediği suç eylemi bakımından ceza ehliyetini ortadan kaldıracak herhangi bir rahatsızlığın olmadığı tespit edildi. Mahkeme sanığı, iki çocuk için ayrı ayrı verdiği cezalarda toplam 6 yıl 9 ay hapis cezası ile cezalandırdı. Mahkeme, sanığın cezasını ikinci çocuk açısından, eylemine uyan suçun vasfını yanlış değerlendirdi ve sanığı, çocuğa karşı cinsel taciz suçu nedeniyle en alt sınırdan cezalandırdı. Ancak biz sanığın bu çocuğa karşı da cinsel istismar suçunu işlediği kanaatindeyiz. Biz bu nedenle kararın bu kısmını istinaf mahkemesine taşıyacağız. Ayrıca diğer çocuk açısından sanık hakkında çocuğun cinsel istismarı suçundan da alt sınırdan ceza verilmiş, sanığın yaşı, suçu kamuya açık alanda, küçük bir köyde çekinmeden işlemiş olması nedeniyle ve dosyadaki mevcut durum itibariyle, cezanın üst sınırdan verilmesi gerektiği gerekçesiyle kararı bu bakımdan da istinaf mahkemesine taşıyacağız."

"Mahkemenin sanık hakkında takdiri indirim uygulamaması, bizim açımızdan olumlu "

Mahkemelerin, kadına ve çocuğa yönelik şiddet ile mücadelede üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini belirten Öztürk, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Mahkemenin sanık hakkında takdiri indirim uygulamaması, bizim açımızdan olumlu olmakla birlikte mahkemelerin, dosyanın somut durumunu değerlendirmemesi, kadına ve çocuğa yönelik şiddet dava dosyalarında uluslararası sözleşmeler gereği en üst hadden cezalandırması gerektiği halde alt sınırdan ceza tayininde ısrar etmesi, kadına ve çocuğa yönelik şiddet vakalarının artışında ve failleri cesaretlendirme de çok önemli bir etken ve sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Mahkemelerden beklenen, bu dava dosyalarında hiçbir indirime gidilmeksizin sanığı en üst hadden cezalandırılarak kadına ve çocuğa yönelik şiddet ile mücadele de üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesidir."

Kaynak: ANKA / Yerel
img

DEM heyetini dinlemeyen Öcalan tek bir cümle sarf etmiş
img

Komşuda ilk ölüm! Yeni salgın kapımıza kadar dayandı
img

Süper Kupa finalinin yayınlanacağı kanal hayal kırıklığı yaşattı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
O Ses Türkiye'nin yeni jürisini gören herkes aynı yorumu yapıyor: Asla anlaşamazlar

O Ses'in yeni jürisini gören herkes aynı yorumu yapıyor
Muslera, Galatasaray'ı reddetti

Yönetimin sözleşme uzatma teklifini 1 saniye bile düşünmeden yanıtladı
Halil Konakcı, Yeşilçam'ın efsane başyapıtını yerden yere vurdu

Yeşilçam'ın efsane başyapıtını yerden yere vurdu
İsrail'in Suriye'ye 60 km'lik işgal planı ifşa oldu

İsrail'in yanı başımızda kurduğu skandal plan ifşa oldu
Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! 24 adet yeni savaş uçağı aldılar

Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! 24 adet yeni savaş uçağı aldılar
Öcalan, DEM heyetini dinlemeyip 'Benim planlarım var' demiş

DEM heyetini dinlemeyen Öcalan tek bir cümle sarf etmiş

Son Dakika Haberleri

Kızılcık Şerbeti 83. bölüm tek parça full HD izle! Kızılcık Şerbeti SON BÖLÜM izle! Cuma günü hangi diziler var? 10 Ocak Cuma TV'de bu akşamki diziler Kızılcık Şerbeti CANLI İZLE! Show TV Kızılcık Şerbeti 83. bölüm canlı izle! Son bölümde neler oldu? Show TV 10 Ocak Canlı izle! KOSKİ Konya su kesintisi! 10-11 Ocak Karatay, Selçuklu, Meram su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? YALI ÇAPKINI 91. BÖLÜM FRAGMANI yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm 10 Ocak yeni bölüm fragman izleme linki var mı? İZSU İzmir su kesintisi! 10-11 Ocak Ödemiş, Kiraz, Karşıyaka su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Yalı Çapkını 90. bölüm tek parça full HD bölüm izle! Yalı Çapkını CANLI izle! STAR TV Yalı Çapkını 90. yeni son bölüm full HD canlı yayın izle Adana ASKİ su kesintisi! 10-11 Ocak Muratpaşa, Kepez, Alanya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Arka Sokaklar 697. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? ASAT Antalya su kesintisi! Muratpaşa, Kepez, Alanya 10-11 Ocak Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.