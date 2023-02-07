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Cinnet getiren genç babasını öldürdü, annesi ve iki kardeşini de yaraladı

Yerel Haberler

Cinnet getiren genç babasını öldürdü, annesi ve iki kardeşini de yaraladı

Şırnak'ta cinnet getirdiği iddia edilen bir genç, babası, annesi ve iki kardeşini bıçakla yaraladı.

Şırnak'ta cinnet getirdiği iddia edilen bir genç, babası, annesi ve iki kardeşini bıçakla yaraladı. Ağır yaralanan baba kurtarılamadı.

Edinilen bilgiye göre, Şırnak merkez Yeni Mahallede saat 05.40 sıralarında A.K. (24), babası A.K.'yi uykusunda bıçakladı. Gürültüden uyanıp olaya müdahale etmek isteyen kardeşleri Z.K. ve M.K. ile anne V.K.'yi de yaraladı.

Sesleri duyan çevredekiler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri A.K.'yi yakaladı. Polis ekiplerince zanlı gözaltına alınırken, sağlık ekipleri de yaralıları Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan baba A.K. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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