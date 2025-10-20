Haberler

Çini Ustası Serpil Işık'ın Anlam Dolu Mesajı

Çini Ustası Serpil Işık'ın Anlam Dolu Mesajı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de çini ustası Serpil Işık, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş depreminin ardından yazdığı 'Günün Sözü' ile dikkatleri üzerine çekti. Yazısında hayatın geçici olduğunu vurgulayan Işık, insanların yaşadığı acıları paylaştığını ifade etti.

Eskişehir'de çini ustası Serpil Işık'ın 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremden bir gün sonra yazdığı 'Günün Sözü', içeriğindeki anlamlı mesaj sebebiyle görenleri düşündürüyor.

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ta 7,8 ve 7,5 büyüklüğünde 2 büyük deprem meydana geldi. Çok sayıda yapının yıkıldığı depremde 50 binden fazla vatandaş hayatını kaybetti. Tarihi Odunpazarı Evleri bölgesinde çini atölyesi bulunan Serpil Işık, yaşanan üzücü gelişmelere dikkat çekmek amacıyla dükkanının önündeki beyaz tahtaya 7 Şubat 2025'te bir yazı yazdı. 'Günün Sözü' başlıklı yazıda, "Hiçbir şey için 'benimdir' deme. Sadece de ki, 'yanımdadır.' Çünkü ne altın, ne toprak, ne sevgili, ne hayat, ne ölüm, ne huzur, ne de keder daima seninle kalmaz" ifadeleri yer aldı. Yaklaşık 2 yıldır aynı yerde duran yazının anlamlı mesajı, çevreden geçen vatandaşların dikkatini çekti.

"Benim depremde bir kaybım olmadı ama bu Türkiye'nin acısı"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan çini ustası Serpil Işık, "Bu yazıyı 6 Şubat depreminden bir gün sonra yazdım. Yazıyı hiçbir şekilde silmedim, 2 yıldır aynı şekilde duruyor. Çevreden geçenler her gün durup yazının fotoğrafını çekiyor. Dünyanın her noktasından gelen turistler, bu yazıya ilgi gösteriyor. Ben de onlara anlamını açıklıyorum. Benim depremde bir kaybım olmadı ama bu Türkiye'nin acısı" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Divan otellerinin genel müdürü Murat Tomruk ifadeye götürüldü

Koç Holding'e bağlı otellerin genel müdürü ifadeye götrüldü
KKTC'nin yeni lideri Tufan Erhürman'a Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif

KKTC'nin yeni liderine Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif
Beyaz Saray'daki gizli görüşme basına sızdı: Putin isterse seni yok eder

Trump o sözü duyunca haritayı yere fırlatmış: İsterse seni yok eder
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
37 yaşındaki dünyaca ünlü isimden 90 milyon dolarlık imza

37 yaşında 90 milyon dolarlık sözleşmeye imza attı
Yeni haftaya süper başlangıç! İşte altın fiyatlarında son durum

Yeni haftaya süper başlangıç! İşte altın fiyatlarında son durum
Hatay'da sağanak yağış heyelana neden oldu! Otoyol kapandı, okullar tatil edildi

Sağanak kenti fena vurdu! Otoyol kapandı, okullar tatil edildi
Fatih Ürek'in sağlık durumu nasıl? Yakın arkadaşından yeni açıklama

Sanat camiası diken üstünde! Yakın arkadaşı son durumunu açıkladı
37 yaşındaki dünyaca ünlü isimden 90 milyon dolarlık imza

37 yaşında 90 milyon dolarlık sözleşmeye imza attı
İran'ı karıştıran düğün görüntüsü

Sızdırılan görüntü şeriatla yönetilen komşu ülkeyi fena karıştırdı
KKTC'li gazeteciden canlı yayında skandal çıkış: Türkiye büyükelçisi yarın geri çekilmeli

KKTC'li gazeteciden canlı yayında skandal Türkiye çağrısı
İş adamına kanlı pusu! Aracına kurşun yağdırdı

İş adamına kanlı pusu! Aracına kurşun yağdırdı
Zeki Triko'nun sahibi Ahmet Zeki Başeskioğlu hayatını kaybetti

Türkiye tarihine damga vurmuştu! Ünlü iş insanı hayatını kaybetti
Özel sağlık sigortasında yeni dönem! 1 Ocak 2026'da başlıyor

Sağlık sigortasında yeni dönem! Devrim gibi değişiklikler geliyor
Arda Güler oyuna girdi ve maçın kaderini değiştirdi! 3 puan Real Madrid'in

Oyuna girdi, Real Madrid'i ipten aldı! Harikasın Arda
İsrailli Bakan Ben Gvir'den skandal mesaj: Rehineleri aldık, yeniden savaşmalıyız

İsrailli Bakan Ben Gvir'den skandal Gazze mesajı
Ofsayt mı değil mi? Ünlü yorumcular ülkeyi ikiye bölen pozisyonda hemfikir oldu

Ünlü yorumcular ülkeyi ikiye bölen pozisyonda hemfikir oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.