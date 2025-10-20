Çini Ustası Serpil Işık'ın Anlam Dolu Mesajı

Eskişehir'de çini ustası Serpil Işık'ın 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremden bir gün sonra yazdığı 'Günün Sözü', içeriğindeki anlamlı mesaj sebebiyle görenleri düşündürüyor.

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ta 7,8 ve 7,5 büyüklüğünde 2 büyük deprem meydana geldi. Çok sayıda yapının yıkıldığı depremde 50 binden fazla vatandaş hayatını kaybetti. Tarihi Odunpazarı Evleri bölgesinde çini atölyesi bulunan Serpil Işık, yaşanan üzücü gelişmelere dikkat çekmek amacıyla dükkanının önündeki beyaz tahtaya 7 Şubat 2025'te bir yazı yazdı. 'Günün Sözü' başlıklı yazıda, "Hiçbir şey için 'benimdir' deme. Sadece de ki, 'yanımdadır.' Çünkü ne altın, ne toprak, ne sevgili, ne hayat, ne ölüm, ne huzur, ne de keder daima seninle kalmaz" ifadeleri yer aldı. Yaklaşık 2 yıldır aynı yerde duran yazının anlamlı mesajı, çevreden geçen vatandaşların dikkatini çekti.

"Benim depremde bir kaybım olmadı ama bu Türkiye'nin acısı"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan çini ustası Serpil Işık, "Bu yazıyı 6 Şubat depreminden bir gün sonra yazdım. Yazıyı hiçbir şekilde silmedim, 2 yıldır aynı şekilde duruyor. Çevreden geçenler her gün durup yazının fotoğrafını çekiyor. Dünyanın her noktasından gelen turistler, bu yazıya ilgi gösteriyor. Ben de onlara anlamını açıklıyorum. Benim depremde bir kaybım olmadı ama bu Türkiye'nin acısı" dedi. - ESKİŞEHİR