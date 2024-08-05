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Çine Müftüsü Yahya Ofşin, Yaz Kuran Kursları'nı Ziyaret Etti

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Çine Müftüsü Yahya Ofşin, merkez ve mahallerinde devam eden 11 Kur'an Kursu'nu ziyaret ederek, öğrencilerle sohbet etti. Ofşin, kurslarda verilen dersler hakkında bilgi verdi ve öğrencileri tebrik etti.

Çine Müftüsü Yahya Ofşin, merkez ve mahallerinde devam eden 11 Kur'an Kursu'nu ziyaret ederek, öğrencilerle sohbet etti.

Çine İlçe Müftüsü Yahya Ofşin; ziyaretler kapsamında sırasıyla Çaltı Camii, Yolboyu Camii, Saraçlar Camii, Gökyaka Kız Kuran Kursu, Gökyaka Camii, Tepebaşı Camii, Bucak Camii, Altınova Camii, Cumalı Camii, Mutaflar Camii, Tatarmemişler Camii ve Kuran Kursları'nda öğrenim gören öğrenciler ile bir araya geldi.

İlçe Müftüsü Yahya Ofşin, "Yaz Kuran Kurslarına gelen öğrencilerimizi ziyaret edip onları tebrik edelim diye ziyaretleri gerçekleştiriyoruz. Bu kurslarda sağlam ve sahih dini bilgiler; vatan, millet, ezan, bayrak sevgisi öğretilmektedir. Yaz Kuran kurslarımızda dersler, Diyanet İşleri Başkanlığımızın öğretim programına göre işlenmektedir. Çocuklarımız bu kurslarda eğlenmekte, oynamakta ve aynı zamanda öğrenmektedirler. Kurslarımızda; Kur'an-ı Kerim başta olmak üzere itikat, ibadet, siyer, ahlak, sosyal ve kültürel etkinlikler dersleri verilmektedir" dedi.

Kursların 16 Ağustos tarihinde sona ereceğini belirten Ofşin, "Yaz Kuran kursları 1 Temmuz 2024 tarihinde başlayıp 16 Ağustos 2024 tarihinde sona erecek olup toplam yedi hafta sürecektir. Bu kurslarımıza gelen öğrencilerimiz başta olmak üzere öğrencilerimizin annelerini, babalarını, yakınlarını aynı zamanda bu kurslarımızda gayretle çalışan imam-hatip, müezzin-kayyım ve Kuran kursu öğreticilerimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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