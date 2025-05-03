Çine Devlet Hastanesi İnşaatı Tamamlandı

Aydın Valisi Yakup Canbolat, Sağlık Bakanlığı'nın yatırım programı kapsamında inşaatı tamamlanan Çine Devlet Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.

Aydın'ın Çine ilçesinde 24 Mart 2025 tarihi itibarıyla yeni binasında hizmet vermeye başlayan ve toplam 20 bin metrekare kapalı alana sahip olan Çine Devlet Hastanesi'nde 75 yatak kapasitesiyle hizmet verirken; 33 poliklinik, 11 yataklı Palyatif Bakım Ünitesi, 8 yetişkin 4 yeni doğan olmak üzere toplamda 12 yoğun bakım ünitesi ve 3 ameliyathanesi ile bölge halkına modern sağlık hizmetleri sunuyor. Aydın Valisi Yakup Canbolat, Çine Devlet Hastanesi yeni hizmet binasında incelemelerde bulundu. Vali Canbolat, acil servis, poliklinikler ve diğer hizmet birimlerini incelemeleri sırasında yürütülen sağlık hizmetleri ve yapılan çalışmaları hakkında bilgiler alarak, personellerle sohbet etti. Vali Canbolat, Çine Devlet Hastanesi'nin hayırlı olması temennisinde bulunarak hastanede tedavi gören vatandaşları da ziyaret edip geçmiş olsun dileklerinde bulunup hasta ve hasta yakınlarıyla sohbet etti. Yeni Çine Devlet Hastanesi binasını çok beğendiklerini ve otel gibi olduğunu ifade eden vatandaşlar emeği geçen herkese teşekkür etti. - AYDIN