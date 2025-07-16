Çine Devlet Hastanesi Başhekimi Germencik İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne Atandı

Çine Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Hüseyin Alkaya, Germencik İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne atandı.

2020 yılından bu yana Çine Devlet Hastanesi Başhekimliği görevini sürdüren ve Kulak Burun Boğaz Uzmanı olan Dr. Hüseyin Zafer Alkaya'nın görev yeri değişti. Germencik İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne atanan Alkaya, hastanenin yeni hizmet binasına taşınma sürecini de sorunsuz şekilde yönetti. Alkaya'nın önümüzdeki günlerde yeni görevine resmen başlayacağı öğrenildi. - AYDIN