Çine'de öğrenciler projelerini bilim fuarında sergiledi

Aydın'ın Çine ilçesinde İmam Hatip Ortaokulu tarafından düzenlenen bilim fuarı, öğrencilerin projelerini sergilemesiyle ziyaretçilere açıldı. Kaymakam ve protokol üyelerinin katıldığı fuarda öğrencilerin bilimsel çalışmaları takdir topladı.

Aydın'ın Çine ilçesinde Çine İmam Hatip Ortaokulu tarafından hazırlanan bilim fuarı düzenlenen programla ziyaretçilere açıldı.

Öğrencilerin hazırladığı projelerin sergilendiği bilim fuarına Çine Kaymakamı Ali Erdoğan, Kaymakam Refiki Fatih Bayram, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, veliler ve çok sayıda davetli katıldı. Fuarda öğrenciler tarafından hazırlanan projeler ziyaretçilerden ilgi görürken, öğrencilerin araştırma, üretkenlik ve bilimsel çalışmalarını ortaya koyduğu etkinlik takdir topladı. Katılımcılar stantları ziyaret edip öğrencilerden projeler hakkında bilgi aldı. Çine Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, programda emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür edilerek, öğrencilerin bilimsel çalışmalara yönlendirilmesinin önemine dikkat çekildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
