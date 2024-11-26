Çine'de Jandarmadan Anaokulu Öğrencilerine Trafik Eğitimi

Aydın'ın Çine ilçesinde jandarma ekipleri anaokulu öğrenci ve öğretmenlerini çeşitli trafik konuları hakkında bilgilendirdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması tarafından Çine Akçaova Anaokulu öğrencilerine yönelik eğitim verildi. 32 öğrenci ve 3 öğretmene; önce yaya eğitimi, genel trafik kuralları, okul servislerinde inme ve binme kuralları, bisiklet binme kuralları, motosiklet ve skuter gibi araçlarda kask kullanımı ve önemi, araçlarda emniyet kemeri kullanmanın önemi, trafikte görünürlük ile yaya ve okul geçitlerinde hareket tarzı konularında bilgilendirmelerde buldu. Minik öğrencilere yönelik uygulamalı eğitimin verildiği program sonunda öğrencilere boyama kitabı, silgi, kalem ve bayrak hediye edildi. - AYDIN