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Çine'de jandarma ekipleri şehit ailelerini unutmadı

Çine'de jandarma ekipleri şehit ailelerini unutmadı
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Çine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Ramazan Bayramı öncesinde şehit ailelerini ziyaret etti.

Çine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Ramazan Bayramı öncesinde şehit ailelerini ziyaret etti.

Aydın'ın Çine ilçesinde jandarma ekipleri Ramazan Bayramı öncesinde şehit ailelerini unutmadı. Ekipler Soğancılar, Tepeköy, Mutaflar, Cumhuriyet, Kavşit ve Ünlüce Mahallelerinde yaşayan şehit ailelerini ziyaret etti. Ziyaretlerde şehitlerin fedakarlığına ve kahramanlıklarına olan minnettarlığa vurgu yapan jandarma ekipleri, şehit ailelerine duydukları saygı ve desteği ifade ederek Ramazan Bayramı'nı kutladı. Ekipler şehit ailelerine yalnız olmadıkları ve her zaman yanlarında oldukları hatırlatarak, şehitleri asla unutmayacaklarını ifade etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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