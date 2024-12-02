Çine Boğa Güreşi Festivali'nde Güvenlik Tedbirleri Artırıldı
Aydın'ın Çine ilçesinde düzenlenen 5. Geleneksel Çine Boğa Güreşi Festivali'nde, jandarma ekipleri vatandaşların güvenliği için çeşitli önlemler aldı. Festivalde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.
Aydın'ın Çine ilçesinde Jandarma ekipleri vatandaşların huzurlu şekilde vakit geçirmesi için güvenlik tedbiri aldı.
Hafta sonu Çine Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Deve Güreşi Arenasında 5. Geleneksel Çine Boğa Güreşi Festivali düzenlendi. Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından Deve Güreşi Festivali'nde vatandaşların huzurlu ve güvenli bir şekilde festivalde vakit geçirmeleri amacıyla güvenlik tedbirleri alındı. Güreşte herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı öğrenildi. - AYDIN