Çine Belediye Başkanı Mahalle Ziyaretlerine Devam Ediyor

Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, belediyenin çalışmalarını bizzat yerinde inceleyip, vatandaşların talep ve önerilerini dinlemeye devam ediyor. Bu kapsamda mahalle ziyaretlerini sürdüren Başkan Kıvrak, Çaltı Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi.

Göreve geldiği günden bu yana şeffaf ve katılımcı bir belediye hizmet anlayışı benimsediklerini belirten Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, belediyenin mahallede yürüttüğü çalışmaları da yerinde inceledi.

Çaltı Mahallesi sakinlerinin günlük yaşantılarında karşılaştıkları sorunları dinleyen Kıvrak, belediyenin etkili olabileceği konularda da vatandaşlarla fikir alışverişinde bulundu.

"MAHALLELERİMİZİN İHTİYAÇLARINA DOĞRUDAN ÇÖZÜMLER ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Çine'yi Çine halkı ile birlikte yönettiklerinin altını çizen Başkan Mehmet Kıvrak, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımızdan gelecek her öneri ve eleştiri, belediyemizin daha iyi hizmet sunmasına katkı sağlayacaktır. Birlikte daha yaşanabilir bir Çine inşa etmek için, halkımızla daha sık bir araya gelmeye ve mahallelerimizin ihtiyaçlarına doğrudan çözümler üretmeye devam edeceğiz."

Çaltı Mahallesi sakinleri ile Çaltı Mahalle Muhtarı Enver Özmen, Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak'ın mahallelerine yapmış olduğu ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, taleplerini doğrudan iletebilme şansı buldukları için Başkan Kıvrak'a teşekkür ettiler.