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Cinayetle İsim Bağlantısına Son: Nevzat Temel İsim Değiştiriyor

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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan Nevzat Temel, Narin Güran cinayetindeki suçlamalardan dolayı aynı adı taşıdığı Nevzat B. ile aynı ismi taşımak istemediğini belirterek mahkemeye başvurdu. Yeni ismini Barış olarak seçti.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan Nevzat Temel isimli vatandaş, Narin Güran cinayetinde Narin'in cesedini taşıdığı iddiasıyla ismi geçen Nevzat B. ile aynı ismi taşımak istemediğini belirterek isim değişikliği için mahkemeye başvurdu.

Turgutlu ilçesinde inşaat işleriyle uğraşan 54 yaşındaki Nevzat Temel, isim değişikliği için mahkemeye başvurdu. Diyarbakır Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesinde işlenen 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde Narin'in cesedini taşıdığı iddiasıyla tutuklanan Nevzat B. ile aynı ismi taşıyan Nevzat Temel yaşanan olaydan etkilendiğini belirterek ismini değiştirmeye karar verdiğini söyledi. Turgutlu Adliyesine avukatı aracılığıyla verdiği dilekçenin ardından gazetecilere açıklama yapan Nevzat Temel, "Olayı televizyonlardan izliyoruz. Bu beni çok etkiledi ve böyle bir katil zihniyetli bir şahıs ile aynı ismi taşımak istemediğim için böyle bir karar aldım. Yeni ismimi Barış olarak değiştirmek istedim. Tüm dünyaya inşallah barış gelsin mutluluk gelsin" dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Narin Güran Turgutlu Cinayet 3-sayfa manisa Hukuk Yerel Yaşam

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