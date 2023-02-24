Cinayet şüphelisi 3 kişi tutuklandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde otomobilin içinde tüfekle vurulmuş şekilde ölü olarak bulunan 24 yaşındaki Ali Gülmüş cinayetinin azmettiricisi ve tetikçisi olduğu iddia edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Germencik'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Gülmüş ile N.B., arasında alacak verecek olduğu ve bundan dolayı aralarında tartışma çıktığı iddia edildi. 160 bin lira alacağı olan N.B., parasını almak için arkadaşı C.Ç.'ye söyledi. C.Ç., ise arkadaşı V.K., ile birlikte Ali Gülmüş'ü Germencik'e çağırdı. Hiçbir şeyden habersiz Germencik'e giden Gülmüş ile C.Ç. ve V.K., arasında tartışma çıktı. İddiaya göre, C.Ç., tüfeği alarak 24 yaşındaki Ali Gülmüş'e ateş etti. Kanlar içerisinde yere yığılan Gülmüş hayatını kaybetti. Paniğe kapılan Ç.Ç. ve arkadaşı V.K., kiralık bir otomobille cesedi Kuşadası'na getirerek tarlada otomobille birlikte bıraktığı ileri sürüldü. Yapılan ihbar sonrası ceset Jandarma ekipleri tarafından bulundu. Yapılan incelemeler ve 190 saatlik kamera tespiti sonucu şüpheli 12 şüpheli gözaltına alındı. Bir kişi serbest bırakılırken 11 kişi bugün Kuşadası Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkeme tarafından cinayet şüphelisi Ç.Ç., V.K. ve azmettirici olduğu ileri sürülen N.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN