Çınar Çocuk Korosundan 23 Nisan Konseri

ÇINAR, DİYARBAKIR (ANKA) -

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ve İzmit Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle müziğe ilgi duyan çocuklar için hayata geçirilen Çınar Çocuk Korosu, Yunus Emre Kültür Merkezi'nde sahne aldı. Birbirinden güzel eserlerin seslendirildiği 23 Nisan konseri, izleyenlerden büyük alkış aldı.

Çınar Çocuk Evi'nde ve İZMEK'te eğitim gören çocuklardan oluşan Çınar Çocuk Korosu, Yunus Emre Kültür Merkezi'nde sahne aldı.

Aralık Ayı'nda kurulan İzmit Belediyesi Çınar Çocuk Korosu, 8 şarkıdan oluşan repertuvarı ile dinleyenlere keyifli bir akşam yaşattı. Programa İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in yanı sıra İzmit Belediyesi CHP Meclis Üyesi Tuncay Aşkın, İzmit Belediyesi üst yönetimi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"GURURLU VE MUTLUYUZ"

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, programda yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Böylesine anlamlı, böylesine güzel ve Atamızın bizlere, çocuklarımıza armağan ettiği bayramımızı coşkuyla sizlerle ve çocuklarımızın emeğiyle kutluyoruz. Varlığını hürriyetine adamış bir milletin temsil edildiği, milletin iradesinin yansıtıldığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının yıl dönümündeyiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün geleceğimizin teminatı çocuklarımıza armağan ettiği bugün hepimiz gururluyuz ve mutluyuz.

-GELECEĞİN SANATÇILARI ÇIKACAK

Bugün burada Yeşilova Çınar Çocuk Evi'nde eğitim gören çocuklarımızla İZMEK'te eğitim gören çocuklarımızın oluşturduğu Çınar Çocuk Korosu 23 Nisan Konserini dinlemekten büyük mutluluk duyuyoruz. Çocuklarımızın kendilerini geliştirmelerine vesile olan eğitmenlerimize emekleri için kentimiz ve geleceğimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Evlatlarımızın arasından geleceğin sanatçıları çıkacaktır.

-ÇOCUKLARIMIZA BAŞARILAR DİLİYORUM

İzmit Belediyesi olarak kendisini her alanda ifade eden çağdaş çocuklar yetiştirmek için tüm imkanlarımızla çocuklarımızın yanındayız. Çocuklarımızın barış ve huzur içerisinde yaşayacağı bir dünya için çalışmaktan bir an olsun vazgeçmiyoruz. Tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum. 23 Nisan'ı çocuklarımıza armağan eden Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarını rahmetle anıyorum, çocuklarımıza başarılar diliyorum."

Konser sonrası Başkan Hürriyet, eğitmenlere ve koroda görev alan çocuklara çeşitli hediyeler takdim etti.