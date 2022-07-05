Çınar Çocuk Evi'nden faydalanacak aileler kura ile belirlenecek - Haberler

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Çınar Çocuk Evi'nden faydalanacak aileler kura ile belirlenecek

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Çınar Çocuk Evi'nden faydalanacak aileler kura ile belirlenecek

Ön kayıtları tamamlanan İzmit Belediyesi Çınar Çocuk Evi'nden faydalanacak aileler için, yapılacak sosyal incelemenin ardından fırsat eşitliğini sağlamak adına noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirilecek.

Ön kayıtları tamamlanan İzmit Belediyesi Çınar Çocuk Evi'nden faydalanacak aileler için, yapılacak sosyal incelemenin ardından fırsat eşitliğini sağlamak adına noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirilecek.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı Çınar Çocuk Evi, 2022-2023 eğitim öğretim dönemi için ön kayıtları tamamladı. Çok sayıda ailenin ilk tercihi olan, 2021-2022 eğitim döneminde 64 çocuğa hizmet veren Çınar Çocuk Evi, mevcutta 90 olan kapasitesini velilerin memnuniyeti dolayısıyla yeni dönemde 118'e çıkardı. Eğitim kalitesi ve uygun fiyatıyla rekor başvuru alan Çınar Çocuk Evi'nden faydalanacak aileler, noter huzurunda kura çekimi ile belirlenecek. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

İzmit Belediyesi Çocuk Çınar Yerel Haberler

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