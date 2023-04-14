Çınar Çocuk Evi'nde erken 23 Nisan coşkusu
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İzmit Belediyesi Çınar Çocuk Evi öğrencileri, okulların ara tatile girecek olması sebebiyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını erken kutladı.
İzmit Belediyesi Çınar Çocuk Evi öğrencileri, okulların ara tatile girecek olması sebebiyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını erken kutladı.
İzmit Belediyesi Çınar Çocuk Evi öğrencilerinden İpek Yolcuoğlu'nun İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okuduğu programda minikler, şarkılar eşliğinde eğlendi. Gökyüzüne kırmızı balonların bırakıldığı program, çocuklara şekerleme ikramı ile son buldu. - KOCAELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel