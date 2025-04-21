Çin Ticaret Bakanlığı'ndan ABD’ye Sert Tepki: 'Karşı Tedbirler Alacağız'

Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD ile diğer ülkelerin Pekin'in aleyhine ticaret anlaşmaları yapmasına karşı çıkıldığı ifade edilerek, "Çin böyle bir durumu asla kabul etmeyecek ve kararlılıkla karşı tedbirler alacaktır" denildi.

ABD'nin ortaklarına Çin ile ticaretlerini sınırlama baskısı yapacağına ilişkin iddiaların gündeme gelmesine Çin tepki gösterdi. Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Washington yönetimi ile diğer ülkelerin Çin'in aleyhine olan ticaret anlaşmaları yapmasına karşı olunduğu belirtilerek, "Çin, herhangi bir tarafın Çin'in çıkarları aleyhine olan bir anlaşmaya varmasına kesinlikle karşıdır. Çin böyle bir durumu asla kabul etmeyecek ve kararlılıkla karşı tedbirler alacaktır" denildi.

"ABD herkesi müzakere başlatmaya zorluyor"

ABD'nin ticaret ortakları ile yürüttüğü karşılıklı müzakerelerin eleştirildiği açıklamada, "ABD, sözde 'eşdeğerlik' adı altında gümrük vergilerini tüm ticaret ortaklarına karşı kötüye kullanırken, aynı zamanda tüm tarafları kendileriyle sözde 'karşılıklı gümrük vergileri' müzakerelerini başlatmaya zorluyor" ifadeleri kullanıldı. Başkalarının çıkarları pahasına kendi "geçici ve bencil" çıkarlarını savunmanın yanlış olduğu vurgulanan açıklamada, bu yaklaşımın "başarısızlıkla sonuçlanacağı ve herkese zarar vereceği" uyarısında bulunuldu. Tüm taraflarla işbirliğine açık olan Çin'in, hak ve çıkarlarını korumaya kararlı olduğu kaydedildi.

Trump Çin'i gümrük vergileri ile hedef almıştı

ABD Başkanı Donald Trump 2 Nisan'da yaptığı açıklamada ticaret ortaklarına uygulanacak yeni gümrük vergilerini duyurmuştu. Temel tarife oranının yüzde 10 olacağını belirten Trump, ayrıca birçok ülkeye farklı oranlarda karşılıklı ek tarifeler uygulanacağını ifade etmişti. Tepkiler üzerine karşılıklı ek gümrük vergilerini 90 gün süreyle askıya alan Trump, Çin'e uygulanan tarife oranını ise yüzde 145'e çıkarmıştı. Pekin yönetimi de Trump'ın hamlesine ABD mallarına yüzde 125 oranında vergi uygulayarak karşılık vermişti. Son olarak, ülkelerle ticaret müzakerelerine başlayan Trump yönetiminin ortaklarına Çin ile ticaretlerini sınırlama baskısı yapacağı iddiaları gündeme gelmişti. - PEKİN