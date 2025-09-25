Çin'in 76. Kuruluş Yılı Ankara'da Kutlandı

Çin Halk Cumhuriyeti'nin 76. kuruluş yıl dönümü Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Çin'in Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin'in ev sahipliğinde CSO Ada Ankara'da düzenlenen resepsiyona Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yanı sıra yabancı misyon şefleri, Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı'ndan görevli yetkililer katıldı. Çin Halk Dansı ve yöresel şarkılardan oluşan mini konserin ardından başlayan program, Türkiye ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin milli marşlarının okunması ile devam etti.

"Çin ikinci büyük ticaret ortağımız"

Çin'in Türkiye'nin ikinci büyük ticaret ortağı olduğunu belirten Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, ticari ilişkilerin daha dengeli ve sürdürülebilir hale getirilmesinin önemine işaret etti. Şimşek, "Çin hükümetinin bu yönde attığı adımları takdir ediyoruz. Artan uçuşlarla birlikte daha fazla Çinli turistin ülkemizi ziyaret etmesini bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Şimşek, ICBC'nin Türkiye'deki varlığını genişletmesini ve Çin Merkez Bankası'nın Türkiye'de ofis açma planlarını memnuniyetle karşıladıklarını dile getirerek "Uzun vadeli finansman ve derinleşen finansal işbirliği bizim için de önemli" ifadelerini kullandı.

"Kuşak Yol ile Orta Koridor'u birlikte güçlendireceğiz"

Kuşak Yol Girişimi ile Orta Koridor'un entegrasyonuna değinen Şimşek, "Eski İpek Yolu'nun yeniden canlandırılması, sadece bölgesel ticareti değil, küresel tedarik zincirlerinin dayanıklılığını da güçlendirecek" dedi.

"Çin ekonomisi küresel istikrara katkı sağlıyor"

Çin ekonomisinin 2025'in ilk yarısında yüzde 5,3 büyüdüğünü aktaran Xuabin, "Çin'in kapıları dünyaya her zamankinden daha geniş şekilde açılmaktadır. Kuşak Yol ülkelerinden oluşan çember genişliyor" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Xi Jinping ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tianjin'de gerçekleştirdiği görüşmeyi hatırlatan Xuabin, "İki liderin vardığı mutabakat, ilişkilerimizin gelecekteki gelişimine yön vermektedir. Bu mutabakatı tam olarak hayata geçirmek için Türk tarafıyla yakın çalışmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

"55. yıl dönümünde yeni bir seviyeye"

Çin Büyükelçisi Xuabin, gelecek yıl iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin tesisinin 55'inci yıl dönümünün kutlanacağını hatırlatarak, "Türkiye'deki tüm kesimlerden dostlarla birlikte çalışarak güvenlik sorunlarını iş birliğiyle çözmeyi, medeniyetler arasındaki farklılıkları diyalogla köprülemeyi ve ilişkilerimizi yeni bir seviyeye taşımayı sabırsızlıkla bekliyorum" dedi. - ANKARA