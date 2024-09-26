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Çin'den Kıtalararası Balistik Füze Denemesi: Askeri Eğitimlerin Rutin Parçası

Çin'den Kıtalararası Balistik Füze Denemesi: Askeri Eğitimlerin Rutin Parçası
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Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang, gerçekleştirilen kıtalararası balistik füze denemesinin askeri eğitimlerin meşru ve rutin bir parçası olduğunu belirtti. Ayrıca, ülkenin nükleer kapasitesinin ulusal güvenlik için gereken asgari seviyede tutulacağını ifade etti.

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang, dün gerçekleştirilen kıtalararası balistik füze denemesinin askeri eğitimlerin meşru ve rutin bir parçası olduğunu belirterek, "Çin nükleer kapasitesini ulusal güvenlik için gereken asgari düzeyde tutmaya devam edecektir" dedi.

Çin'den dün gerçekleştirilen kıtalararası balistik füze (ICBM) denemesine ilişkin resmi açıklama geldi. Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang, düzenlediği basın toplantısında dünkü denemenin rutin bir askeri faaliyet olduğunu vurgulayarak, "Kıtalararası balistik füze denemesi silahımızı ve eğitim performansımızı test etmek için yapılan askeri eğitimlerin meşru ve rutin bir parçasıdır" ifadelerini kullandı.

Çin'in nükleer silah politikasının savunma odaklı olduğunun altını çizen Zhang, "Çin'in nükleer politikası çok istikrarlı, tutarlı ve öngörülebilirdir. Nükleer silahları ilk kez kullanan taraf olmamaya yönelik politikamızı sıkı bir şekilde takip ediyor ve nükleer bir meşru müdafaa stratejisi izliyoruz" şeklinde konuştu.

"Ülkeleri bilgilendirdik"

Silahlanma yarışı peşinde olmayan Çin'in nükleer silah sahibi olmayan devletlere karşı nükleer silah kullanmayacağına ya da kullanma tehdidinde bulunmayacağına söz verdiğini hatırlatan Zhang, "Çin nükleer kapasitesini ulusal güvenlik için gereken asgari düzeyde tutmaya devam edecektir" dedi. Çin'in fırlatma öncesinde güvenlik uyarıları yayınlamakla kalmayıp, aynı zamanda ilgili ülkeleri askeri ve diplomatik kanallar aracılığıyla bilgilendirdiğini söyleyen Zhang, "Bu durum Çin ordusunun açıklığını ve şeffaflığını tam anlamıyla ortaya koymaktadır" diye konuştu.

Çin kıtalararası balistik füze denemişti

Çin Savunma Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada, Halk Kurtuluş Ordusu'nun Pasifik Okyanusu'na kıtalararası balistik füze fırlattığı bildirilmiş, denemede sahte bir savaş başlığının kullanıldığı belirtilmişti. Füze denemesinin yıllık eğitim faaliyetlerinin rutin bir parçası olduğu ve herhangi bir ülkeyi hedef almadığı vurgulanırken, bölgedeki ülkelerin füze denemesi hakkında önceden bilgilendirildiği ifade edilmişti. Füzenin menzili ya da izlediği yol gibi detaylar hakkında bilgi paylaşılmamıştı. - PEKİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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