Çin'de yeni üniversite mezunlarına istihdam desteği

Çin Eğitim Bakanlığı, 2022 yılında üniversitelerden yeni mezun olanlara 28 milyon 550 bin iş fırsatı sunulduğunu açıkladı.

Çin hükümetinin 2022 yılında üniversitelerden yeni mezun olanlara yoğun istihdam desteği sağladığı belirtildi. Çin Eğitim Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada, "Üniversitelilere Yönelik Ulusal İstihdam Hizmet Platformu" internet sitesinin daha standart hale getirildiğine işaret edilerek, site üzerinden 2022 yılında üniversiteden mezun olacak öğrencilere toplam 28 milyon 550 bin iş fırsatı sunulduğu bildirdi.

Çin Eğitim Bakanlığı açıklamasına göre, Covid-19 salgınından ciddi şekilde etkilenen Jilin eyaleti gibi bölgelerde üniversiteden yeni mezun olanlara yönelik özel istihdam kampanyaları düzenledi, sağlanan iş fırsat sayısı 180 bini aştı. - PEKİN

İhlas Haber Ajansı / Yerel