Çin'de yaşlı adam 40 yıldır buz gibi suda yüzüyor Yerel Haberler Çin'in Mudanjiang şehrinde 60 yaşlarındaki Di Huanran, mevsim şartlarını önemsemeden uçurumlardan atlayarak buz gibi suda yüzüyor. Çin'in Mudanjiang şehrinde 60 yaşlarındaki Di Huanran, mevsim şartlarını önemsemeden uçurumlardan atlayarak buz gibi suda yüzüyor. Çin'in Mudanjiang şehrinde yaşayan 60 yaşlarındaki Di Huanran cesaretiyle görenleri hayrete düşürüyor. Huanran, yaklaşık 40 yıldır hava sıcaklığını önemsemeden yüzme pratiği yapıyor. Huanran, son olarak hava sıcaklığının 20 dereceye kadar düştüğü şehirde uçurumdan yeni bir atlayış gerçekleştirdi. - PEKİN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Çin Halk Cumhuriyeti Yerel Haberler

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