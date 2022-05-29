Cimer'e Şikayet Eskişehir'de Vakıfa Ait Dede Korkut Parkında Yoğa Yasağı Getirdi - Haberler

ÖZGE ZAİM

Eskişehir'de Türk Dünyası Kültür Vakfı'na ait olan Dede Korkut Parkı'nda yoga yapan vatandaşlar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) şikayet edildikleri gerekçesiyle bu sabah engellendiler. Olayı öğrenen Eskişehir Büyükşehir Belediye (EBB) Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, "Sazova Bilim, Kültür ve Sanat Parkımızı her zaman kullanabilirsiniz gençler" dedi.

Odunpazarı ilçesi Vişnelik Mahallesi'nde Türk Dünyası Kültür Vakfına ait olan Dede Korkut Parkı'nda yoga yapan vatandaşlar, CİMER'e şikayet edildikleri gerekçesiyle bu sabah park görevlileri tarafından engellendi. Görevliler çimenlerin zarar gördüğünü öne sürerek, vatandaşların yerden kalkmasını söyledi. Vatandaşlar ile güvenlik görevlileri arasında sözlü tartışma yaşandı. Görüşme sırasında yoga yapan vatandaşların CİMER'e şikayet edildiği bu nedenle etkinliğin bitirilmesinin istendiği ortaya çıktı.

"ÇİMEN ÜZERİNDE YAPILMASI YASAK"

Yoga eğitmeni Yağmur Uğuz Dönmez, her Pazar günü Dede Korkut Parkında yoga etkinliği yaptıklarını söyledi. O esnada park görevlisinin yanlarına geldiğini ve dersin bitirilmesini istediğini aktaran Dönmez, "Çimenler üzerinde spor yapılması yasak dedi. Daha sonra biz konunun üzerine gidince CİMER'e şikayet edildiğini söyledi. Her şeye rağmen yoga yapmaya devam edeceğiz. Çok destek aldık. Yoga yapmayan insanlar bile yoga yapacaklarını söylemeye başladı. Katılım durumuna göre yerlerimizi belirleyeceğiz" dedi.

Burada yoga yapanlardan Duygu Afacan, "Maalesef gerçek. Şaka gibi ama gerçek. Yerlerden çöp toplayıp matlarımızı serdiğimiz parka bu sefer biz göze geldik" dedi.

BÜYÜKERŞEN, BELEDİYE PARKINA ÇAĞIRDI

Bunun üzerine yerel yöneticiler de yasak kararına tepki gösterdi. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, EBB'ye ait bir parkın kullanılmasını önerdi ve "Sazova Bilim, Kültür ve Sanat Parkımızı her zaman kullanabilirsiniz gençler. Ayrıca 6 Haziran itibariyle parklarda spor etkinliklerimiz de başlıyor. Onlara da katılabilirsiniz" açıklamasını yaptı.

KAZIM KURT: SİZ ŞAKA MISINIZ?

Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt da sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı:

"Eskişehir Valiliğinin sorumluluğundaki Dede Korkut Parkında yoga yapanlar Cimer'e şikayet edilmiş. Güvenlik görevlisi yoga yapanları engellemiş. Bu da mı yasak oldu? Gerekçeniz ne? Siz şaka mısınız? Değerli arkadaşlar, tüm parklarımız sizindir. Özgürce yoga yapabilirsiniz. İstediğiniz parkımızı kullanabilirsiniz. Kimseden çekinmeyin. Bir ihtiyacınız olursa söyleyin. Spor İşleri Müdürlüğümüz temin eder. Sizleri ziyarete geleceğim. Çok sevgiler, selamlar."

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ise, "Tepebaşı'ndaki parklarımızın tamamı yoga ve spor yapmak isteyen tüm Eskişehirlilere açık. Ne zaman isterseniz, dilediğiniz parkımızı kullanabilirsiniz" mesajını verdi.

ANKA / Yerel