Çıldırlı öğrenci 'Ailede Kadın' temalı yarışmada birinci oldu
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Ailede Kadın' konulu resim yarışması sonuçlandı.
Ardahan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Programı kapsamında düzenlediği "Ailede Kadın" temalı resim yarışmasında, öğrencilerin eserleri sergilendi ve dereceye girenlere ödülleri verildi.
Yapılan yarışma sonucunda Çıldır Şehit Taner Karadeniz Ortaokulu 5/B sınıfı öğrencisi Melis Akkoç, Ardahan il birincisi olarak büyük bir başarıya imza attı. - ARDAHAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel