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Çıldır Müftülüğü'nden Çocuklar İçin Kış Yardım Projesi

Çıldır Müftülüğü'nden Çocuklar İçin Kış Yardım Projesi
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Çıldır İlçe Müftülüğü, 'Bu Kış Çocuklara Bayram Olsun' sloganıyla yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklar için yardım seferberliği başlattı. Proje, kışlık kıyafet ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor.

Çıldır İlçe Müftülüğü "Bu Kış Çocuklara Bayram Olsun" sloganıyla yardım seferberliği başlattı.

Çıldır İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Çıldır Şubesi, yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklar için "Bu Kış Çocuklara Bayram Olsun" sloganıyla bir yardım projesi başlattı.

Türkiye genelinde Diyanet Vakfı tarafından yürütülen "Kış Bayramı" projesinin bir parçası olan bu girişim, özellikle ilçedeki çocukların kışlık kıyafet ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor.Vatandaşlar, projeye diledikleri miktarda bağış yaparak katkıda bulunabiliyor. Müftülük yetkilileri, mübarek üç aylar vesilesiyle iyiliği paylaşmanın önemine dikkat çekerken, projeye destek çağrısında bulundu.

Bağış yapmak ve ayrıntılı bilgi almak isteyenler, Çıldır Müftülüğü 'ne 0478 311 25 58 numaralı telefondan ulaşabilir. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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