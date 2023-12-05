Çıldır Kaymakamı İpek, DYK kurslarını ziyaret etti

Çıldır Kaymakamı M. Enes İpek, 8. ve 12. sınıflara yönelik başlatılan DYK kurslarını ziyaret etti.

Çıldır Kaymakamı M. Enes İpek, 8. ve 12. sınıflara yönelik başlatılan DYK kurslarını ziyaret etti.

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek tarafından hayata geçirilen "Eğitimin Niteliğinin Arttırılması Eylem Planı" projesi kapsamında Çıldır ilçesinde sınava hazırlanan 8. Sınıf ve 12.sınıf öğrencilerine hafta sonu Destekleme ve Yetiştirme kursları başladı.

Taşımalı öğrenci eğitim yoluyla merkezdeki okullarda öğrenime devam eden bu yüzden Destekleme ve Yetiştirme kurslarına katılamayan öğrenciler için; 8.sınıf düzeyinde ortaokul kurs merkezi olan Şehit Taner Karadeniz Ortaokulu, Şehit Öğretmen Sezgin Yolcu YBO ve 12.sınıf düzeyinde lise kurs merkezi olan Çıldır Çok Programlı Anadolu Lisesinde kurslar başladı.

Hafta sonu Destekleme ve Yetiştirme kurslarını ziyaret eden Çıldır Kaymakamı M.Enes İpek, tüm öğrencilere eğitim-öğretimlerinde başarılar diledi. - ARDAHAN