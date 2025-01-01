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Çıldır Kaymakamı Efe Kılıç Yılbaşı Gecesi Mesaide Olan Kurumları Ziyaret Etti

Çıldır Kaymakamı Efe Kılıç Yılbaşı Gecesi Mesaide Olan Kurumları Ziyaret Etti
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Çıldır Kaymakamı Efe Kılıç, yılbaşı gecesi 7/24 hizmet veren kurumları ziyaret ederek yeni yılın hayırlı geçmesini diledi. Ziyaret ettiği yerler arasında İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Amirliği, Devlet Hastanesi ve Gümrük Müdürlüğü yer aldı.

Çıldır Kaymakamı Efe Kılıç, yılbaşı gecesi mesaide olan kurumları ziyaret etti.

Çıldır Kaymakamı Efe Kılıç, 7/24 çalışma esasına göre hizmet veren kurumları ziyaret ederek yeni yılın hayırlı geçmesini temennisinde bulundu. Kaymakam Kılıç, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Amirliği, Devlet Hastanesi ve Gümrük Müdürlüğü ziyaret gerçekleştirdi. Kaymakam Kılıç, "Yeni yıl heyecanını görevi başında yaşayan tüm mesai arkadaşlarımızın ve ailelerinin yeni yılının hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" diye ifade etti. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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