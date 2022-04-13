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Çıldır karlı bir güne uyandı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Çıldır karlı bir güne uyandı

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde etkili olan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde etkili olan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.

Kentte kar kalınlığı 5 santimetreyi bulurken, hava sıcaklığı sıfırın altında 4 dereceye kadar düştü. Sabah beyaz örtüye uyananlar, evlerinin ve işyerlerinin önünü temizlemeye başladı. Nisan ayının ortasında kar yağışının yaşam şartlarını olumsuz etkilediğini beyan eden esnaf, kar yağışından bir hayli şikayetçi.

İlçe merkezinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle sürücüler de zor anlar yaşadı. Sürücülerden bazıları buz pistine dönen yollarda ilerlemekte zorlanırken, kayganlaşan yolda bir aracı ise vatandaşlar iterek çıkardı. - ARDAHAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel, Haberler

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