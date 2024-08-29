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Çıldır İlkokulu'nun Çehresi Güzelleşme Çalışmaları Devam Ediyor

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Çıldır İlkokulu, yaz tatili boyunca yapılan boyama çalışmalarıyla daha güzel bir görünüme kavuşuyor. Okul personeli tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, öğrencilerin yeni eğitim öğretim yılında yenilenmiş sınıflarda derslerine başlaması hedefleniyor.

Çıldır İlkokulu'nun çehresi güzelleşme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Çıldır İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada; "İlkokulumuzun koridorların 2023-2024 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatilinde boyanmasıyla başlayan süreç yaz tatilinde dersliklerin boyanmasıyla devam ediyor. Öğrencilerimiz 2024-2025 eğitim-öğretim yılında boyası yenilenmiş, havası tazelenmiş sınıflarında okula merhaba diyeceklerdir. Okulumuz okul personeli tarafından kendi imkanları ile boyanmıştır .Emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür eder, yeni eğitim öğretim yılında tüm öğrencilerimize başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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