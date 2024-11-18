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Çıldır İlçesinde Gıda Denetimleri Sürüyor

Çıldır İlçesinde Gıda Denetimleri Sürüyor
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Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda üretim ve satış yerlerinde mevzuata uygunluk denetimlerini artırdı. Çıldır İlçesi'nde gıda kontrol görevlileri, güvenilir gıda arzını sağlamak amacıyla rutin ve programlı denetimler gerçekleştiriyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın geçtiğimiz Ağustos ayı sonlarında başlattığı programlı ve eş zamanlı denetim uygulamaları kapsamında Çıldır İlçesinde de gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerleri ilgili mevzuata uygunlukları bakımından kontrol ediliyor.

Gıda kontrol görevlileri ilgili mevzuat kapsamında tüketici menfaatlerinin korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amaçlarına hizmet etmek maksadıyla yürütülen risk esaslı, rutin, şikayet ve izlenebilirlik denetimleri ile Gıda Kontrol Planları kapsamındaki denetimlere ilave olarak programlı denetim uygulamaları yaptıkları belirterek kasap ve şarküteri ile bakkal, market, büfe gibi gıda satış yerlerinin kayıt belgesi, izlenebilirlik, asgari teknik ve hijyen kriterleri ile muhafaza şartları yönünden denetlenmesiyle devam ettiği beyan ederek denetlemelerini sürdürdüklerini ifade ettiler. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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